Lutte contre la désinformation : une convention signée entre France Télévisions et l'académie de La Réunion

Après Amiens, Rennes, Cayenne, Poitiers ou encore Nancy, le Tour de France de l’Education aux Médias et à l’Information de France Télévisions fait étape à La Réunion. Ce mardi 9 avril 2024, Delphine Ernotte, la présidente du groupe, était au rectorat pour signer une convention avec l'académie. L'objectif est d'enseigner aux élèves les fondamentaux de l'information tout en luttant contre le fléau de la désinformation.

Le Tour de France de l'Education aux Médias et à l'Information de France Télévisions se poursuit à La Réunion. Le but est de favoriser l'éducation aux médias, notamment en luttant contre la désinformation.

Ce mardi après-midi, Delphine Ernotte, présidente du groupe, était au rectorat, à Saint-Denis, avec Frédéric Ayangma, directeur régional de Réunion La 1ère et Pierre-François Mourier, pour signer une convention d'une durée de trois ans avec l'académie.

Education aux médias et lutte contre la désinformation : une convention a été signée entre France Télévisions et l'académie de La Réunion

Une urgence démocratique

L'éducation aux médias et à l'information est "l'une des urgences absolues démocratiques auxquelles on est confronté, notamment avec la montée de l’intelligence artificielle, avec la montée des fake news, le complotisme qui sévit", martèle Pierre-François Mourier, recteur de l'académie de La Réunion.

L'accent est mis sur la complémentarité entre les différentes instances du service public, notamment entre l'Education nationale et le service public audiovisuel.

Ce qui est essentiel, c’est de rappeler que nous avons des objectifs communs : c’est-à-dire, l’éducation et l’accompagnement des jeunes, et au sens large du public. Nous sommes là, aussi bien l'Éducation nationale que nous (Réunion La 1ère), pour accompagner les jeunes à être des citoyens qui soient en capacité d’avoir véritablement leur propre libre arbitre, pour se forger des opinions. Frédéric Ayangma, Directeur régional de Réunion La 1ère

"Former les citoyens de demain"

L'Éducation aux médias permet d'acquérir les clés pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, mais aussi pour développer l'esprit critique.

"Les jeunes filles et jeunes garçons d’aujourd’hui sont souvent moins perméables aux fake news que leurs aînés. Il faut les accompagner et les éduquer aux médias. Il faut apprendre à lire un journal et à lire l’information. Il faut apprendre à décrypter. Il faut former les citoyens de demain", souligne Pierre-François Mourier, recteur de l'académie.

Des échanges entre les enseignants et les journalistes

France Télévisions, par le biais de Réunion La 1ère, s'engage à former les jeunes auprès de l'académie.

Concrètement, nous allons accueillir des jeunes, des enseignants dans nos locaux à Réunion La 1ère, ou nous allons nous déplacer pour montrer comment nous travaillons, comment les journalistes vérifient les informations sur le numérique ou ailleurs. Comment vous traitez l’information progressivement dans la journée ou dans le temps, de façon que l’information soit certifiée. Ce sont des échanges interprofessionnels, ce sont des mondes qui vont se découvrir. Frédéric Ayangma, directeur régional de Réunion La 1ère

Des formations à destination des enseignants

L'éducation aux médias est "fondamentale", souligne le recteur. L'élève ne doit pas être uniquement un consommateur d'informations, mais il doit comprendre ce qu'il voit ou ce qu'il lit.

Plusieurs enseignants seront prochainement formés par des journalistes. "Les enseignants auront la chance de travailler avec les journalistes pour qu’on puisse adresser de bonnes bases à nos jeunes", commente Martine Chen, professeur d'histoire-géographie au lycée Roland Garros.

Pour se forger une opinion, il faut avoir accès à des informations qui soient sûres et vérifiées. C’est la marque de fabrique de Réunion La 1ère et de France Télévisions. Cela va se mettre en place à travers des journées d’échanges, des stages ou alors plusieurs sessions étalées dans le temps. Frédéric Ayangma, directeur régional de Réunion La 1ère

Une convention mise en place vers fin mai, début juin

Pour l'heure, les modalités de la convention sont à définir. Bien qu'elle soit signée, elle devrait être mise en place aux alentours de fin mai ou début juin 2024.