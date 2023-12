Stands d’activités sur l’éducation canine, pensions animales, toilettages. L’opération Adopt dating s’est déroulée à la SPA de Sainte-Marie, ce samedi 2 décembre 2023. L’objectif est de lutter contre les abandons d’animaux.

Annaëlle Dorressamy / Cynthia Véron •

Faute de pouvoir s’en occuper, les Réunionnais sont encore nombreux à abandonner leurs animaux. Sur notre île, il y aurait près de 80 000 chiens errants. Mis en place par quatre étudiantes, le dispositif “Adopt dating” a lieu ce samedi 2 décembre 2023, à la SPA de Sainte-Marie.

Lutter contre les abandons de chiens et de chats

Dans le cadre d’un projet scolaire, quatre étudiantes à l’IUT de La Réunion, en BUT gestion des entreprises et des administrations, ont lancé la journée “Adopt dating”. Le but est de lutter contre les abandons en sensibilisant les adoptants sur la nécessité de prendre soin de son animal comme un membre à part de sa famille. “Vous devez en prendre soin comme si c’était votre enfant. Il y a beaucoup de personnes qui abandonnent leur chien, parce qu’ils ne correspondent pas à leur caractère”, insiste Emmanuelle, fondatrice du projet.

Lutter contre les abandons, favoriser le bien-être animal : Adopt dating à la SPA de Sainte-Marie • ©Cynthia Véron

“Ça permet aux personnes qui avaient l’idée d’adopter, d’avoir un motif supplémentaire pour venir pour rencontrer un comportementaliste canin ou un comportementaliste félin”, explique Jean-Luc Mignot, président de la SPA de Sainte-Marie.

Pour nous, c’est l’occasion de parler de protection animale et de rappeler les fondamentaux dans les adoptions, qui sont la nécessité de bien connaître les besoins des chats et des chiens. Sans connaissances des besoins, l'adoption est vouée à l’échec. Ici, il y a un pic d’abandon tout au long de l’année. Jean-Luc Mignot

Informer les futurs adoptants

Grâce aux professionnels présents, les futurs adoptants bénéficient de conseils. “Il faut organiser son environnement en respectant ses besoins. Ça va passer par l’organisation des bacs à litière et la mise en place de griffoires, précise Vanille Leclercq, comportementaliste canin. On peut parler de l’alimentation et de l’enrichissement de l’environnement. On propose tout ce dont un animal peut avoir besoin en fonction du mode de vie, soit appartement ou soit maison”.

C’est également l’occasion de pouvoir découvrir le canicross. Il s’agit d’une activité physique qui unit un coureur à un chien dans le même effort, quel que soit son niveau.

Même si cette journée est dédiée à la sensibilisation, “notre but essentiel est de sauver les animaux de fourrière”, rappelle le président de la SPA de Sainte-Marie.