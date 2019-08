Lycée Jean Hinglo : tenue correcte exigée

Depuis cette rentrée, le lycée Jean Hinglo au Port exige une tenue correcte de la part de ses élèves. Pas d'habit transparent, de short trop court, ou de nombril apparent. Le règlement précise que les vêtements n'aient pas d'imprimés provocateurs, ne véhiculent pas de messages homophobes ou d'images dégradantes de la femme et de l'homme. Au delà de la tenue, l'établissement interdit l'introduction d'alcool, de produits illicites et de fumer dans l'enceinte scolaire.

Des règles qui n'ont apparemment pas plu à tout le monde avec des réactions parfois vives sur les réseaux sociaux.

Mais la grande majorité des internautes préfère saluer cette initiative de l'établissement.

Aline L parle " d'une idée très bonne ", Elisa M dit pour sa part " voir certain habillement choquant devant le collège ou le lycée ", et à Thierry R de conclure " au moins il y aura un respect élèves et profs ".

Une tempête dans un verre d'eau

Une polémique qui enfle et que le proviseur ne comprend pas.

" C'est une tempête dans un verre d'eau " dit ce dernier surpris. Jean-Marc Spampani refait la genèse de l'histoire. Cette démarche de faire évoluer le règlement pour cette rentrée remonte à l'année dernière.

" Nous nous sommes appuyés sur les différents règlements existants dans les collèges, on a travaillé sur des propositions qui ont été soumises en conseil de la vie lycéenne et voté en conseil d'administration.

Les conseillers principaux d'éducation ont fait le tour des classes pour en parler aux élèves, les parents ont été informés lors des

inscriptions ".



Pour le proviseur, la réussite des élèves est essentielle : " lorsqu'ils intègrent un stage ils le font au nom de l'établissement ". C'est un lieu d’apprentissage, de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. C’est un lieu de vie collective qui prépare à la vie en société précise le règlement affiché à l'entrée du lycée.