Madagascar : 24 migrants allant vers Mayotte arrêtés avec 650 kg de zamal et 1 000 litres de rhum

Les gendarmes de Nosy Be et d'Ambanja ont interpellé 23 Malgaches et un Comorien qui embarquaient sur une embarcation de fortune pour rejoindre Mayotte. Outre quelques bagages, les militaires ont saisi 650 kg de cannabis et 1 000 litres de rhum. Les enquêteurs ont identifié le passeur, originaire des Comores, et l'organisateur de cette opération, un Malgache. Tous, sauf deux enfants, sont en détention.

Dans la nuit du 12 au 13 septembre 2024, les gendarmes de Nosy Be et d'Ambanja, ont interpellé 22 adultes et deux enfants, alors qu'ils devaient embarquer sur une embarcation en partance pour Mayotte. Lors de cette opération, les militaires ont découvert que les organisateurs emmenaient avec les candidats au voyage, 650 kg de zamal et 1 000 litres de rhum. Les prévenus, hormis les marmailles, ont été inculpés pour traversée illégale, passager clandestin, transport et détention de drogue et d'alcool sans licence, ni autorisation. Le passeur (originaire des Comores) et son ami malgache sont poursuivis pour organisation et complicité avec des passagers en situation irrégulière, écrit L'Express de Madagascar. 29 sacs de zamal et 39 contenants des bonbonnes de rhum Mayotte est devenue une destination prisée par les candidats à l'immigration. Le rédacteur précise que de nombreux habitants du Nord de la Grande île n'hésitent pas à vendre leurs biens pour tenter la traversée. Le voyage coûte à chaque personne embarquée, entre 1 et 4 millions d'ariary (199 à 795 €). Le cannabis et le rhum sont des produits vendus en euro qui peuvent rapporter une petite fortune aux contrebandiers. La saisie, de 650 kg de cannabis et de 1 000 litres de rhum, n'est pas surprenante. Mayotte, département français depuis 2011, est pour les candidats à l'immigration une porte d'entrée vers l'Europe. Cette vision explique l'afflux de migrants comoriens, africains et désormais malgaches.

