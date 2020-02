Madagascar : l'aide humanitaire de la Piroi sera envoyée dès le passage de Francisco

L'antenne de la croix rouge de La Réunion prépare un second envoi d'aides humanitaire à Madagascar. En janvier 2020, des fortes pluies ont affecté le Nord de la Grande île, faisant 35 morts et 126 000 sinistrés. L'arrivée de Francisco, ce vendredi, inquiète. Les mêmes régions vont être touchées.

La plate-forme d'intervention régionale de l'océan Indien prépare des colis de première nécessité pour venir en aide à la population malgache du Nord de la Grande île. Cette région a subi des intempéries exceptionnelles du 19 au 23 janvier 2020.Le bilan humain et matériel est dramatique. On compte 35 morts, 17 400 villageois déplacés, 14 000 maisons inondées ou totalement détruite, sans oublier, les ponts emportés par les crues et les routes impraticables qui compliquent la distribution de l'aide d'urgence.La Piroi et ses nombreux bénévoles ont acheminé un premier lot pour venir en aide aux 126 000 personnes touchées par les intempéries du début d'année. Malgré les difficultés, les lots ont été prépositionnés. Ils viennent de préparer un nouvel envoi pour aider 1 000 foyers.Ce lot, qui va arriver dans les prochains jours, comprend : "d’Antananarivo et de Tamatave pour la distribution de 2000 moustiquaires, 650 kits abris, 650 kits outils, 1300 bâches, 1000 seaux et 30 tentes". Ce matériel a été financé par le ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères Français, l'ambassade de France à Madagascar et le conseil Départemental de La Réunion. Ils ont versé 190 000 € à la Croix rouge.​​​​​​​