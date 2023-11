Madagascar : Andry Rajoelina promet d’être le président de tous les Malgaches

Il faut attendre la confirmation définitive des résultats du premier tour de l’élection présidentielle, mais sauf surprise, avec 58,95% des suffrages, Andry Rajoelina, est réélu président de la République. Il a obtenu 1 million de voix de plus qu’en 2018. L’officialisation de ce résultat interviendra le 4 décembre 2023, au plus tard

La Haute Cour Constitutionnelle, sauf événement imprévu, devrait entériner les résultats du premier tour de l’élection présidentielle de 2023. En obtenant 58,95% des votes exprimés, Andry Rajoelina, président sortant, devrait retrouver son fauteuil à la tête de la Grande île.

Malgré les tensions, les manifestations et les coups d’éclat de ses opposants, TGV (surnom du candidat n°3) a obtenu un million de suffrages supplémentaire par rapport à 2018.

Muet, mais pas sourd l’homme fort de la Grande île a souligné qu’il fait allusion aux projections de la presse étrangère : "Vous avez prédit que le pire se dessinait sur Madagascar. Je tiens à vous dire qu’il ne faut pas confondre la perception et la réalité", a répondu le futur Président note Midi-Madagascar.

Un président pour tous les Malgaches



Après cette victoire dans les urnes, Andry Rajoelina veut tourner la page et souhaite unir le pays derrière lui : "Cette victoire est celle de tous les Malgaches, sans exception”, écrit L’Express de Madagascar, "Il faut un élan collectif, sans exclusion, ni discrimination. Il ne doit plus y avoir de clivage. Je serai le Président de l’ensemble de la population malgache".

Les observateurs internationaux et, pour l’essentiel occidentaux, prennent note des résultats et invitent le pouvoir de renouer le dialogue avec l’opposition, "en vue de créer les conditions d’un retour à une vie politique plus apaisée gage de la préservation de la paix, de la stabilité et du développement intégral et durable", poursuit le quotidien malgache.

Transparency International indignée



Le Collectif des candidats opposés à Andry Rajoelina, comme Siteny Randrianasoloniaiko, dénonce des irrégularités avant l’élection et pendant le scrutin. Tous demandent que les PV de tous les bureaux de vote soient contrôlés. Le candidat n°13, aurait constaté des anomalies dans la confection des listes électorales, nous apprend Madagascar-Tribune.

Transparency International souligne qu’il est impossible de remettre en cause le résultat final faute de réaction des observateurs internationaux : "La bénédiction des observateurs électoraux – et par extension, de la communauté internationale – constitue l’extrême-onction qui validera les résultats électoraux". 2424.mg : "La non-ingérence est un prétexte trop facile, à la limite du fallacieux, lorsque le sort de millions de personnes, d’une nation entière, est en jeu".

Des recours seront déposés. La justice malgache, voire internationale tranchera…