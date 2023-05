Madagascar : des réserves de carburant pour 29 jours et des livraisons au compte-goutte

L’énergie est le nerf de la guerre économique. La Grande île va-t-elle se retrouver en panne sèche ? Les autorités se veulent rassurantes. Un conflit avec les transporteurs pourrait avoir raison de l’optimisme ambiant. L’un des responsables a évoqué un souci concernant la qualité des carburants livrés.

Fabrice Floch •

L’Office malgache des hydrocarbures (OMH) se veut rassurant : "Les stocks disponibles dans les dépôts dans toute l’île sont suffisants pour faire face à la demande dans chaque circonscription pétrolière".

On compte 16 047 millions de litres de gasoil (29 jours de marge), et 3 101 de super (15 jours) à Antananarivo. Même constat à Antsirabe avec 35 jours pour le gasoil et 26 du côté de l’essence ordinaire et à Fianarantsoa les stocks peuvent tenir 30 jours pour les besoins en Diesel et 22 pour le sans-plomb, nous apprend 2424.mg.

Un bilan qui date de lundi soir.

Ces stocks, seront-ils suffisants ?



Le doute est légitime, l’Association Professionnelle des Transporteurs d’Hydrocarbures ayant fait part de son agacement concernant une difficulté sur la qualité des produits transportés. Pour l'instant, ils n'ont pas débrayé, mais ils ne se bouculent pas pour ravitailler les centres de stockage.

Interrogé, par Midi-Madagascar, sur les raisons d’un net ralentissement des rotations des camions du port vers les villes en attente de livraisons, Mihamina Ravelonjato, secrétaire exécutif de l’APTH a expliqué : "Nous ne sommes pas en grève. Nous sommes prêts à travailler. D’ailleurs, nos camions et nos agents sont à Toamasina, prêts pour des chargements immédiats. Nous avons une dizaine de camions qui sont actuellement bloqués à Alarobia depuis vendredi, pour transport de carburant hors norme. Nous ne disons rien, mais nous avons sans cesse des problèmes la Société en charge de la logistique pétrolière".

Les réponses, arriveront-elles rapidement ? Livreurs et consommateurs attendent le dénouement.