Madagascar et La Réunion vont renforcer la coopération régionale

La coopération régionale et les difficultés d'obtenir des visas pour les Malgaches qui souhaitent venir à La Réunion ont été au cœur des discussions entre Huguette Bello et Andry Rajoelina. La présidente de la région Réunion et le président de la République vont demander à la Commission de l'océan Indien (COI) de s'emparer de cette question.

Comment renforcer la coopération régionale sans faciliter la circulation des personnes entre les pays de la zone ? Cette question sensible a été au centre de l'échange entre Huguette Bello, présidente de la région Réunion et Andry Rajoelina, président de la République de Madagascar. Ce sujet est d'autant plus délicat qu'avec la mise à jour du système informatique de l'ambassade de France de la Grande île, ces derniers temps, les visas sont délivrés au compte-gouttes. L'élue réunionnaise a souligné qu'elle en avait totalement conscience. Des chercheurs malgaches travaillent avec le CIRAD, à La Réunion. Ces spécialistes en agronomie ont parfois des difficultés dans l'obtention d'un visa. Renforcer les échanges universitaires dans le domaine agricole, médical ou économique demande de fluidifier la circulation inter-île, écrit L'Express de Madagascar. Un projet de coopération avec Madagascar doit être signé Un accord de coopération régional est actuellement étudié et devrait être signé entre La Réunion et Madagascar. Il concernerait prioritairement la santé, l'éducation, la formation et l'économie bleue, précise Midi-Madagascar. La présidente de Région souhaite que les deux îles renforcent leurs liens économiques, touristiques et culturels. Cette signature va faciliter les échanges de professeurs de l'enseignement supérieur entres les deux îles. Pour Huguette Bello, ce rapprochement est conduit par un lien historique. Le peuplement de La Réunion trouve ses racines à Fort Dauphin rappelle la présidente de Région. Ces éléments historiques et culturels constituent un socle solide sur lequel les deux parties peuvent bâtir des projets de coopération, conclut Madagascar Tribune.

