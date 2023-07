Madagascar JIOI 2023 : un événement devenu un enjeu politique et économique

Les Jeux des îles 2023 à Madagascar doivent débuter le 23 août. Cette onzième édition est un rendez-vous sportif, mais aussi à quelques mois des présidentielles, un enjeu politique et économique. La Chine s’implique dans la réalisation des travaux et pour aider les sélections.

À l’heure o ù des coachs chinois débarquent sur la Grande île pour épauler les sélections d'athlétisme, de badminton, d'haltérophilie et de tennis de table comme le révèle 2424.mg, il est difficile d’imaginer que les jeux des îles de 2023, organisés par Madagascar, n’auront pas lieu.

Les athlètes malgaches, en fonction des spécialités, ont suivi des stages dans le monde entier. Beaucoup en Chine, mais d’autres se sont préparés en Europe, en Afrique ou aux Etats-Unis.

Dans le même temps, la Grande île a reçu un soutien technique et du matériel pour finaliser la préparation des infrastructures. Un investissement chinois qui peut croître en fonction de l’urgence. Reste à savoir en contrepartie de quoi ?



Un enjeu politique pour l’élection présidentielle



Aujourd’hui, à 43 jours du début, des doutes subsistent. Plusieurs fédérations s’en sont fait l’écho. Mardi 11 juillet 2023, RFI a précisé sur son site : "De nombreuses infrastructures sportives sont à l’heure actuelle, loin d’être prêtes pour accueillir les athlètes. À la hâte, le Conseil des ministres a donné son accord la semaine passée pour faciliter les passations de marchés liées aux réhabilitations des sites de compétition. Une décision qui n’a pas calmé les inquiétudes persistantes au sein des différentes fédérations".

De plus, les entraîneurs et les athlètes malgaches ne sont toujours pas en possession du calendrier des compétitions. Enfin, concernant les retransmissions, c'est encore flou, conclut le rédacteur.

Du côté des autorités, on se veut rassurant. Tout sera prêt en temps et en heure. Une obligation pour le Président, Andry Rajoelina, qui postule à un second mandat. L’élection aura lieu en fin d’année.