Madagascar : l’Inde et les Emirats Arabes Unis vont investir

Le sommet des gouvernements à Dubaï a permis à Andry Rajoelina, le président de la République de Madagascar, d’annoncer la finalisation d’accords avec l’Inde et les Émirats Arabes Unis. Des sommes importantes vont être investies dans l’armée, l’agriculture, l’économie bleue et le tourisme.

Les premières aides seront matérielles. L’inde va doter l’armée malgache de bateaux, de vedettes rapides pour les garde-côtes et d’avions Dornier. Dans le même temps, via l’Exim Bank India, 100 millions de dollars vont être investis pour renforcer la sécurité et moderniser le matériel des militaires, écrit 2424.mg.

Le sujet a été longuement évoqué, lors de la rencontre entre Andry Rajoelina et Narenda Modi, le Premier ministre.

Pour concrétiser ce réchauffement des relations entre les deux pays de la zone, Andry Rajoelina a été invité en Inde pour une visite officielle. La première depuis 43 ans. Les citoyens malgaches devraient voir les Dorniers, survoler la capitale, lors du défilé le 26 juin 2024, jour de la fête Nationale.

50 000 tonnes de riz



Le riz est l’aliment de base à Madagascar. La Grande île produit, tous les ans, 4 millions de tonnes de cette graminée, mais doit en importer 500 000 tonnes pour répondre à la demande. Afin de limiter les dépenses, le Premier ministre de l’Inde s’est engagé à offrir dans les plus brefs délais à son nouveau partenaire 50 000 tonnes de riz.

Parallèlement, un centre de recherche et de formation sera implanté à Madagascar. Des ingénieurs agronomes indiens vont aider leurs homologues à développer des semences plus productives et moins sujettes aux affres climatiques. L’objectif est de faire de Madagascar le grenier à riz de l’océan Indien, conclut Midi-Madagascar.

Enfin, Narenda Modi invite le Président malgache à rejoindre l’Alliance pour le biocarburant et à postuler pour organiser la dernière réunion du G20.

Fly Emirates bientôt à Madagascar



Ce séjour à Dubaï a été l’occasion pour Andry Rajoelina de rencontrer le Sheikh Ahmed Bin Saeed Al Maktoum, président d'Emirates Airline & Group afin de finaliser les futurs accords commerciaux avec la compagnie aérienne émiratie. Le sujet avait été évoqué lors de la signature du ministre du Transport de Madagascar avec le Qatar.

Pour l’heure, il est uniquement question de liaisons (aller/retour) : Dubaï, Antananarivo et Dubaï, Nosy Be.

La venue de Fly-Emirates sur la Grande île est évoquée depuis 2015. Elle pourrait devenir une réalité dans les prochains mois. Cette arrivée, comme pour la Qatar-Airways, implique des investissements importants dans les hôtels. L'UAE compte également investir dans le digital, précise Madagascar-Tribune.