Madagascar : la capitale, parmi les villes, les plus embouteillées au monde

La Banque Mondiale vient de publie sont classement annuel des capitales, dans le monde les plus et les moins stressantes. Antananarivo apparait la 134ème place sur 150, des cilles les moins aux plus stressantes. Les bouchons incessants dans la capitale malgaches génèrent de la pollution et du stress.

Fabrice Floch •

La modernité a ses limites et ses maux. Antananarivo dit Tana, la capitale, l'apprend quotidiennement à ses dépens. Des bouchons monstrueux compliquent les déplacements. Ils génèrent de la pollution et du stress. Tous les ans, la Banque Mondiale publie son classement des 150 capitales en fonction de la qualité de vie qu'elles offrent à leurs habitants. Mada à de nombreux atouts, mais pas seulement. L'éloignement géographique de la Grande île, les liaisons contraintes pour voyager dans le monde, l'absence de nombreux services publics et privés, communs et accessibles en Occident, grèvent la note de la capitale malgache. Le gros point noir du rapport de la Banque Mondiale concerne "la congestion du trafic d’Antananarivo", écrit 2424.mg. En 2022, Tana est classée à la 134e place sur 150 capitales, dans le classement des mégapoles de la moins à la plus stressante. 40 millions de dollars par an Les bouchons ne sont pas uniquement une source de stress. Ils ont des conséquences économiques. Selon les auteurs de l'étude, ces embouteillages ont un coût important pour les sociétés installées à Tana. Ils estiment que cette sclérose de la capitale à 40 millions de dollars, soit 0,34 PIB du pays, une évaluation confirmée par l'institution Bretton Woods. Cette photographie ponctuelle de la vie dans la capitale, sera-t-elle identique dans un an. Ces dernières semaines, il est énormément question de l'augmentation du prix des carburants et plus généralement des énergies. La moindre hausse de quelques centimes va avoir des conséquences sur le déplacement des habitants et sur leur pouvoir d'achat (soin, éducation, nutrition, etc.).

