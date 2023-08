Madagascar : la directrice de cabinet d'Andry Rajoelina arrêtées à Londres pour suspicion de corruption

Romy Andrianarisoa, la directrice de cabinet d'Andry Rajoelina, a été interpellée et mise en examen pour "tentative de corruption", à Londres, jeudi 10 août. Avec un Français qui travaillerait aussi pour la présidence malgache, elle aurait tenté d'obtenir un pot-de-vin auprès d'une société spécialisée dans les pierres précieuses.

HA •

Romy Voos Andrianarisoa, la directrice de cabinet du président malgache Andry Rajoelina, a été arrêtée le jeudi 10 août, à Londres, pour "tentative de corruption", selon les révélations du Financial Times, le quotidien économique et financier britannique.

L'information a été confirmée par la NCA, une agence britannique chargée de la lutte contre le crime organisé. Celle-ci indique ce lundi14 août que la haute responsable malgache est soupçonnée d'avoir cherché à obtenir un pot-de-vin auprès de Gemfields, une société minière britannique, en échange de licences d'exploitation à Madagascar.

Pot-de-vin contre licences d'exploitation minière

La directrice de cabinet magache de 46 ans a été mis en examen, tout comme un certain Philippe Tabuteau, un ressortissant français qui ferait partie de l'entourage proche d'Andry Rajoelina, selon nos confrères du Monde. Celui-ci est à la tête de Groupe Impact Capital, une société basée à Genève, en Suisse, et spécialisée dans le conseil aux entreprises et aux gouvernements.

Ils auraient réclamé la somme de 225 000 livres sterling, soit 260 000 euros, ainsi qu'une participation de 5% dans le capital de Gemfields. C'est cette société qui a fait le signalement à la NCA qui a dont interpellé les deux suspects dans le quartier londonnien de Victoria, la semaine dernière.

A quelques mois des élections présidentielles malgaches

Romy Andrianarisoa et Philippe Tabuteau ont comparu le samedi 12 août devant la justice britannique qui a décidé de les placer en détention provisoire jusqu'à leur prochaine date d'audience le 8 septembre prochain. Les faits qui leur sont reprochés sont passibles de peines d'amendes et d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans.

Avant d'intégrer le cabinet de la présidence malgache, Romy Andrianarisoa a fait carrière dans le secteur privé, dans l'industrie pétrolière. Cette affaire pourrait mettre en difficulté Andry Rajoelina à quelques mois de l'élection présidentielle, prévue au mois novembre.