Madagascar : la météorite tombée en 2018 a 4,56 milliards d'années

Les analyses de Benenitra, baptisée du nom de la ville malgache où est tombée la météorite, ont révélé qu'elle avait 4,56 milliards d'années. Les scientifiques Sud-Africains estiment qu'elle s'est formée en même temps que notre système solaire.

Fabrice Floch •

Connaissez-vous les chondres ? Perso, non plus, avant de lire nationalgeographic.fr. Le site nous apprend que Benenitra, la météorite tombée à Madagascar en 2018, est composée essentiellement de ces blocs de construction d'origines astéroïdes métalliques. En clair, les chercheurs de l'Université de Wits en Afrique du Sud, grâce à cette matière, estiment que le morceau de "roche" tombé du ciel est vieux de 4,56 milliards d'années. Elle se serait donc formée en même temps que notre système solaire.

Avant d'officialiser une telle découverte, les scientifiques se livrent à de multiples recoupements et analyses.

Benenitra est d'origine extraterrestre

Suite à l'analyse du fragment transmis par Tim Marais, astronome en vacances à Madagascar au moment des faits, Roger Gibson et Lewis Ashwal se sont rapprochés des équipes du docteur Andry Ramanantsoa, du Laboratoire de sismologie et infrasons de l'Institut et de l'observatoire de géophysique de l'Université d'Antananarivo, pour confirmer la provenance extraterrestre de la météorite.

Les spécialistes de la Grande île ont noté qu'une explosion importante s'est produite le 27 juillet 2018 au-dessus de Madagascar : "Un événement qui a libéré de l'énergie dans la haute atmosphère à 19h15 heure locale."

Enfin, le docteur Matthias Laubenstein du Laboratoire national du Gran Sasso de l'Instituto Nazionale di Fisica Nucleare, en Italie, a confirmé pour sa part que le fragment était bien lié à une chute datant du 27 juillet. Il a relevé des taux élevés de nucléides cosmogènes, qui concorde avec le fait que la météorite n’est entrée dans l’atmosphère protectrice de la Terre très récemment.