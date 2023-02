Madagascar : le cyclone tropical intense Freddy atterrira sur la côte Est, entre Nosy-Varika et Mananjary

Madagascar touché par les cyclones en 2022, redoute l'arrivée de Freddy. Le cyclone tropical intense devrait atterrir dans l'Est-Sud-Est. Si, les prévisions se confirment, le système avec des vents moyens de 215 km/h et les rafales 295 km/h, pourraient détruire les bâtiments déjà fragilisés par Batsiraï et avoir raison des cultures qui viennent d'être replantées.

Il est prudent de ne jamais faire la boue avant la pluie, mais avec l'approche du cyclone tropical intense Freddy et compte tenu de la trajectoire, l'inquiétude monte sur la Grande île et plus particulièrement dans la zone située entre Nosy-Varika et Mananjary où la vigilance jaune est déjà déclenchée, nous apprend L'Express de Madagascar.

Le météore a légèrement faibli ces dernières heures, cependant s'il ne dévie pas de la trajectoire de Météo-France La Réunion, prévision partagée par l'ensemble des sites officiels, Freddy atterrirait dans un secteur déjà éprouvé par Batsiraï en 2022, écrit 2424.mg.

Ce dimanche, Nirivololona Raholijao, directrice générale de Météo Madagascar, a confirmé que les prévisions françaises sont très probables. Le système de 260 km de diamètre est compact et particulièrement intense en son centre. Tous les spécialistes estiment que les vents sur mer avoisinent les 215 km/h et dans le mur de l'œil les rafales atteignent 295 km/h.

Le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) tente de sensibiliser les citoyens via la radio. Il déploie également des moyens dans les zones à risque, mais il est compliqué d'anticiper tous les aléas que peuvent générer des phénomènes d'une telle puissance.

