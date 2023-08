Madagascar : le navire hôpital, Mercy-Ship, pour deux ans à Tamatave

L'Africa-Ship, bateau hôpital, de l'association Mercy-Ship sera à Madagascar pendant deux ans. Cinq blocs opératoires, un scanner, des dentistes et des centaines d'infirmières accueilleront et soigneront la population de toute l'île.

Le bateau Africa-Ship entrera dans le port de Tamatave au mois d’octobre 2023. Les 400 médecins et infirmiers (es) bénévoles de l’association vont œuvrer gratuitement pendant deux ans. Ils devraient procéder à plus de 1 500 opérations. Les inscriptions et les consultations débuteront en octobre. Les opérations commenceront en février 2024.

L’association catholique Suisse Mercy-Ship possède deux navires. Le Global-Mercy et l’Africa-Mercy. C’est ce navire qui accostera en octobre à Tamatave. Il dispose de cinq blocs opératoires, 82 lits et d’un scanner. L’équipe médicale est constituée de 400 bénévoles. Le maire de Tamatave, Nantenaina Rakotonirina a précisé à L’Express de Madagascar : "Mercy-Ships va rester deux ans, chez nous. Les missionnaires vont opérer gratuitement 1 172 à 1 500 personnes la première année". Les équipes médicales sont composées de chirurgiens, de pédiatres, d’ophtalmologues, de cardiologues et de dentistes. Au cours des précédentes missions en Afrique, ils ont opéré des cataractes, des becs-de-lièvre, des goitres, des pieds-bots et procédé à des chirurgies maxillo-faciales. Les déplacements pris en charge Les médecins seront au service de toute la population de Madagascar. Les déplacements des patients seront pris en charge. Une fois sur place, après une consultation préparatoire, ils seront admis sur le navire où ils seront opérés. À l’issue, les personnes sont suivies : "Un accompagnement psychosocial est organisé pour faciliter le retour des patients dans leur communauté", précise un responsable de l’Africa-Mercy. Le bateau hôpital avait fait escale dans la Grande île en 2015 pendant dix mois. Les équipes médicales avaient réalisé 1 600 opérations lourdes et 29 000 opérations dentaires. La ville de Tamatave est en quête d’un bâtiment pouvant accueillir 125 lits. Ils sont destinés aux personnes convoquées et en attente d’opération.

