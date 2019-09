Madagascar : des milliers de fidèles assistent à une veillée avec le pape François

© Tiziana FABI / AFP Le pape François arrive sur le site de Soamandrakizay à Madagascar pour une grande veillée avec les jeunes.

Dormir sur place pour la messe



Une veillée avec les jeunes

Du Palais présidentiel au Carmel d'Antananarivo

L'un des temps forts de la visite du pape argentin sera une grande messe ce dimanche 8 septembre. Sur le site de Soamandrakizay, 800 000 personnes sont attendues. Nombreuses sont celles qui affluent déjà vers la capitale, Antananarivo. Cette messe sera à suivre sur Réunion La 1ère radio, télé et internet. Des fidèles de tout le pays convergent déjà à pied vers cet immense champ de 60 hectares aménagé dans d'anciennes vignes, baptisé "Soamandrakizay". Un important dispositif de de sécurité est déployé et les autorités appellent à une manifestation dans le calme.Rassemblés pour la grande veillée de ce soir, de nombreux fidèles vont dormir sur place cette nuit pour assister à la grande messe de l’Angélus demain matin.La dernière visite d'un pape à Madagascar remonte à 1989, c’était Jean-Paul II. Ce samedi 7 septembre, le pape François a rencontré le président malgache Andry Rajoelina. Au Palais présidentiel, il a dénoncé devant les autorités de Madagascar "la déforestation excessive" et lancé un appel à la création d'emplois respectueux de l'environnement, pour aider la population de l'un des pays les plus pauvres de la planète.Le pape François a ensuite rencontré des sœurs carmélites dont deux Réunionnaises venues des Avirons, au Carmel d'Antananarivo.