Madagascar : rentrée scolaire, primaire et secondaire, fixée au 26 octobre 2020

La rentrée scolaire pour les élèves du primaire et du secondaire se fera, sauf catastrophe sanitaire, le 26 octobre prochain. Les lycéens devraient eux retrouver leurs salles de classe en novembre. Pour les étudiants, c'est nettement plus compliqué. Les dates doivent être précisées rapidement.

Fabrice Floch •

Les étudiants vont devoir ingurgiter deux années en un an

La crise de la covid-19 a sérieusement perturbé le déroulement de l'année scolaire 2019/2020 à Madagascar comme dans de nombreux pays à travers le monde, mais dans les pays très pauvres l'enseignement à distance est une chimère. L'absence de liaison Internet et d'ordinateurs individuels dans les foyers ne permet pas d'envisager la mise en place de cette roue de secours.C'est donc avec un certain soulagement que les enfants vont retrouver le chemin de l'école. Les classes de primaire et de secondaire seront ouvertes à partir du 26 octobre 2020. Les établissements privés peuvent anticiper cette date ou la retarder. La gestion du calendrier est libre pour eux.Ça se complique nettement plus pour les lycéens. L'année scolaire 2019/2020 s'est arrêtée brutalement et les terminales doivent passer le Bac.Les épreuves du Bac général se dérouleront du 19 au 23 octobre 2020 et celles des Bac pro ou technologiques ont été arrêtées du 26 au 29 octobre 2020 écrit L'Express de Madagascar Les résultats conditionnent les inscriptions dans les Fac et les écoles post-baccalauréat. Impossible dans ces circonstances de fournir, pour l'instant, une date précise de la réouverture des Universités.Cette affirmation a été confortée par le président de la République lors de son discours de ce dimanche 6 septembre 2020. Andry Rajoelina, a souligné que les étudiants devaient terminer, l'année 2019/2020 et se lancer, dans la foulée, dans le cursus 2020/2021. Une seconde année qui débutera réellement en 2021 note 2424.mg.