Mal-logement : la Fondation Abbé Pierre et la CAF consolident leur partenariat

Ce jeudi 23 juillet, la Fondation Abbé Pierre et la CAF ont signé une convention afin de renforcer la lutte contre le mal-logement. Dans son 25ème rapport la Fondation Abbé Pierre, paru le 17 juin dernier, recense près de 100 000 personnes mal-logées dans l’île.



Mieux recenser…



… pour mieux accompagner

L’enjeu du partenariat avec la CAF va être de construire un réseau d’acteurs qui permettront de porter des permanences d’accompagnements aux droits à l’habitat, en proximité des territoires et des personnes, pour qu’elles puissent avoir des interlocuteurs qui puissent d’une part les accueillir et les écouter. Et surtout, les accompagner tout au long des procédures engagées. Mathieu Hoarau, Directeur régional de la Fondation Abbé Pierre

A La Réunion, de plus en plus de ménages sont concernés par la crise du logement. Dans son 25ème rapport sur l’état du mal-logement, la Fondation Abbé Pierre estime que 103 790 vivent dans de mauvaises conditions.Ce jeudi, la Fondation Abbé Pierre et la CAF consolident leur partenariat et ont signé une convention pour lutter contre le mal-logement. Une convention qui comprend trois axes majeurs.Le premier axe consiste à lutter contre la non-décence, avec la création d’une base de donnée qui recenserait tout les allocataires bénéficiant de la CAF. Pour permettre aux acteurs une meilleure visibilité sur les difficultés rencontrées par ces personnes. Mais aussi, pour être en mesure d’avoir des indicateurs à la fois sur l’échelle communale et intercommunale.Le deuxième axe veille à préserver ces personnes de potentielle expulsion en raison d’un faible revenu. En les accompagnants tout au long de leurs démarches.Et finalement, leur assurer un suivi juridique pour qu’elles soient au fait des droits auxquels elles peuvent prétendre.Pour Mathieu Hoarau, directeur régional de la Fondation Abbé Pierre, cette convention vient renforcer une dynamique déjà installée. En effet, les boutiques solidarités ouvertes aux publics reçoivent chaque jour des centaines de personnes.Un partenariat qui permettra d’analyser en profondeur les difficultés des personnes en précarité pour mieux les accompagner. Mais également pour que les partenaires à la fois institutionnels et associatifs puissent apporter des solutions adaptées aux problématiques courantes.La Réunion est une île de 852 924 habitants, où 39% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Une part trois fois supérieure à celui de la Métropole. La fondation Abbé Pierre et la CAF comptent également sur un appui des maires pour permettre à ces personnes de vivre dignement dans un logement.