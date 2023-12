Maltraitance animale : un homme tabasse sa chienne, déjà plusieurs plaintes déposées

Les actes de maltraitance animale se multiplient sur notre île. Ce vendredi 29 décembre 2023, l'association pour l'éducation à la bienveillance animale (APEBA) a partagé sur ses réseaux, la vidéo d'un homme frappant à plusieurs reprises sa chienne dans son appartement à Saint-Denis.

Un homme a roué de coups sa chienne, ce vendredi 29 décembre 2023. L’association pour l’éducation à la bienveillance animale (APEBA) a publié une vidéo, envoyée par un internaute, témoin de la scène, sur les réseaux sociaux. “L'horreur absolue et l'histoire qui se répète”, écrit l’association sur un post publié sur Facebook.

Déjà plusieurs plaintes déposées

L’homme fait déjà l'objet de trois plaintes pour maltraitance animale, d'après l'APEBA. “Les quelques fois où ce pauvre loulou aura tenté de rejoindre le balcon, il se fait littéralement frappé et étranglé”, décrit l’association APEBA.



Le mis en cause semble bien connu de l'association qui évoque notamment l’affaire Duck, un malinois "enfermé sur un balcon, tabassé et étranglé par son propriétaire". Suite à plusieurs signalements, la police nationale est intervenue et a sorti le chien du domicile.

"Ce monsieur a déjà trois plaintes, suite aux précédentes maltraitances avérées sur Duck et sur son chat, assure APEBA. Aujourd'hui, on le voit clairement frapper la chienne des dizaines de fois, il est ensuite allé dans la chambre la battre pendant 30 minutes", poursuit l'association.

“La chienne doit nous être confiée et mise sous protection de notre association avant ce soir. Madame la Procureure, on compte sur vous”, conclut l’APEBA.