Mariage : quelles sont les tendances en 2024 ?

Alors que deux événements commerciaux dédiés au mariage se tiennent ce long-week à Saint-Denis, le point sur les nouveautés et tendances pour s'assurer de réussir le plus beau jour de sa vie.

SG/GB/WF •

Jessica et Oswald vont se marier le 28 décembre à Saint-Joseph. Et s'ils sont venus au Salon du mariage ce samedi 9 novembre à la Nordev de Saint-Denis, c'est pour trouver la voiture qui les transportera en ce jour si spécial. Ils ont vite craqué sur un modèle collection de 1979.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Les salons du mariage sont à la noce



"C'est le point final de notre préparation et on voulait voir physiquement la voiture car c'était vraiment dans l'idée de ce qu'on voulait", explique la future mariée. "Elle et magnifique !", sourit son fiancé.



"Le vintage revient à la mode. Et je suis même étonné car il y a beaucoup de jeunes qui aiment les voitures un petit peu anciennes et donc oui, ça fonctionne pas mal", observe Michel Boquet, gérant d'une société d'évènementiel.

Comptez 750 euros la journée pour la location d'un modèle de collection, et jusqu'à 1 200 pour un bolide plus récent.

Moins de convives, plus de qualité

Car si l'amour n'a pas de prix, le mariage, lui, a un coût. "Au plus bas, un mariage va coûter autour de 20 000 euros. Mais ça peut aller jusqu'à 90 000 euros" estime William Madarassou, commissaire d'un Salon du mariage réunissant près de 90 exposants.



Et si l'événement génère toujours beaucoup de visites, preuve que la bague au doigt a toujours le vent en poupe, la tendance évolue toutefois en ce qui concerne les réceptions. "On va vers moins de convives, mais plus de qualité", observe l'organisateur. En moyenne 150 invités, moitié moins qu'avant la pandémie de Covid 19.

Le boom des cérémonies laïques

Aujourd'hui, les futurs mariés préfèrent miser sur la décoration, l'ambiance ou l'organisation d'une cérémonie d'engagement, très en vogue notamment pour les couples de même sexe.

"On ne peut pas aller à l'église, mais on souhaite avoir une belle cérémonie malgré tout" expliquent Anne-Cécile et Leslie, qui prévoient de se marier l'an prochain. "Il y a beaucoup de choses sympas qui sont proposées."

"On a beaucoup de couples de divorcés qui ne peuvent plus se marier à l'église, des couples de confession différentes... Donc c'est vraiment une liberté totale", souligne Marie-Line, organisatrice de cérémonies laïques.

Et pourquoi pas un peu de musique classique ? • ©Géraldine Blandin

"Ramener le marié au milieu de son mariage"

Au Rozie Festival, un autre événement commercial dédié au mariage ce week-end à l'Orangerie, ce sont cinquante exposants qui présentent les nouvelles tendances de 2024. Comme ces tireuses à boissons, qui ont séduit Emma et Cédric pour leur union prévue en 2026. Ou ce baby-foot six joueurs, qui permettra aux amis des mariés de se divertir en attendant les petits fours. "C'est original, ça fait une petite animation pour les invités" note la future mariée.



Yann Bénard, organisateur de l'événement, a cherché à "ramener le marié au milieu de son mariage."

"Souvent on dit que le marié ne s'intéresse pas, mais il faut lui permettre de s'intéresser. Là, on a des prestataires qui permettent de créer un espace où on peut passer du temps entre hommes ou avec nos femmes", souligne-t-il.



À La Réunion, ce sont environ 3 000 mariages qui sont célébrés chaque année, dont 1 sur 5 lors du seul mois de décembre. Les futurs époux ont jusqu'à lundi soir pour trouver la bonne idée sur ces deux événements dionysiens.