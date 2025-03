"Mars bleu" à La Réunion : un mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal

"Mars bleu" est un mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal. A La Réunion, un stand est ouvert au CHOR à Saint-Paul. Chaque année dans l’île, ce cancer touche plus de 300 personnes et est responsable d’environ 100 décès.

Thierry Chapuis / LP •

"Mars bleu" est le mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal. Il s’agit du deuxième cancer le plus meurtrier de France.

A La Réunion, un stand est ouvert au CHOR à Saint-Paul pour faire de la sensibilisation grâce à la visite d’un colon gonflable géant. "C’est un cancer qu’on sait bien soigner donc c’est dommage de ne pas se faire dépister", explique Chloé Martineau, médecin gastro-entérologue au CHOR.

La coloscopie pour dépister

Elle entraîne les visiteurs dans la structure gonflable pour leur expliquer le principe de la coloscopie. "L’objectif de cet examen est de prévenir les cancers, retirer des polypes qui peuvent être de petite taille, mais aussi de plus grosse taille et qui seront plus à propices de se transformer en cancer", poursuit la médecin.

Se faire dépister régulièrement permet de détecter la maladie à un stade précoce de son développement, voire de détecter et de traiter des polypes avant qu'ils n'évoluent vers un cancer.

Regardez le reportage à Saint-Paul de Réunion La 1ère :

La sensibilisation au cancer colorectal avec un stand ouvert au CHOR à Saint-Paul, en ce mois de mars Bleu. A La Réunion, 47 000 nouveaux cas sont identifiés

300 personnes touchées chaque année

À La Réunion, le cancer colorectal touche, chaque année, plus de 300 personnes et est responsable d’environ 100 décès. Pourtant, s’il est détecté tôt, il se guérit dans 9 cas sur 10.

Pour beaucoup de cancers, plus le diagnostic est fait tôt, plus les traitements sont efficaces et meilleurs sont les chances de guérison. Le cancer colorectal se développe lentement et silencieusement, sans symptôme ni signe perceptible.

Un dépistage insuffisant à La Réunion

Les dépistages se font à partir de 50 ans par coloscopie pour les personnes à risques, ou par prélèvement de selle. Ce dépistage rebute encore trop souvent les Réunionnais. "Dans l’île, nous sommes autour de 25% donc je pense qu’on doit encore sensibiliser", insiste Rémy Almar, vice-président de la ligue contre le cancer au comité de La Réunion.

En 2022 et 2023, les taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal sont de 27% chez les femmes et 23% chez les hommes. Ces taux sont largement inférieurs à la cible nationale, qui est de 65%.

Après le dépistage d’un cancer colorectal, le taux de survie à 5 ans à La Réunion est de 58% chez les femmes contre 65% en hexagone, et 52% chez les hommes contre 62% en hexagone.

Un test simple, rapide et efficace

L’ARS encourage les femmes et les hommes âgées de 50 et 74 ans à faire aussi eux-mêmes le test de dépistage (même sans symptôme digestif ou antécédents personnels ou familiaux de polype, de cancer ou de maladie du côlon ou du rectum).

Les Réunionnais âgés de 50 à 74 ans qui ont reçu un courrier de l’Assurance Maladie peuvent récupérer le kit de dépistage directement auprès de leur pharmacien habituel ou de leur médecin traitant ; ou le commander en ligne.

Le test immunologique consiste à rechercher des traces de sang dans les selles. Le prélèvement s'effectue soi-même à domicile. Le résultat vous sera communiqué par sms ou par courrier postal. Une consultation du médecin traitant est recommandée pour l’interprétation des résultats.

Mars Bleu est une campagne d'information, menée par l'Institut national du cancer, en partenariat avec le Ministère des Solidarités et de la Santé et les régimes d'assurance maladie.