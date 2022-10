Maurice : 168 élèves victimes d’une intoxication alimentaire

Grosse frayeur, mardi soir, pour 168 élèves de l’école Villiers-René de Port-Louis, victimes d’une intoxication alimentaire. 27 ont été hospitalisés dans la nuit de mardi à mercredi. Après avoir dîné en famille, ils ont été pris de maux de ventre et de vomissement. Selon les autorités, cet incident serait dû des filtres défectueux sur le réseau d’eau potable.

Panique, mercredi matin, à l’école Villiers-René de Port-Louis ! Dans la soirée de mardi, 168 élèves de cet établissement, sur 650, ont été victimes de forts maux de ventre. 27 ont été pris en charge par les secours et ont dû être hospitalisés, précise IonNews.

Au petit jour, les parents étaient rassurés, mais en colère. Tous voulaient comprendre comment un tel incident avait pu arriver.

Plusieurs médecins et spécialistes ont été dépêchés dans l’école afin d’analyser, les sources potentielles à l’origine de l’intoxication. En fin de matinée, Osman Mahomed, député de la circonscription numéro 2 (Port-Louis Sud/Port-Louis Centre) a expliqué que le problème avait été identifié : "L’intoxication alimentaire est due à de l’eau non-potable, les filtres étant défectueux ", nous apprend Défimédia.







Une alerte sérieuse

Cet incident, finalement, sans "gravité" doit servir d'alerte les services en charge de la sécurité dans les établissements scolaires de l’île sœur. La moindre faille dans ces lieux destinés à accueillir des centaines d’élèves ou d’étudiants peut avoir des conséquences tragiques.

Un peu, plus tard, ce mercredi 12 octobre 2022, Anwar Husnoo, vice-Premier ministre, était sur place. Il soulignait que le gouvernement allait tout mettre en œuvre pour déterminer les causes de cet accident : "Une équipe d’officiers du ministère de la Santé a fait le déplacement pour des analyses et une enquête préliminaire a été initiée", écrit Le Mauricien.

Des prélèvements ont été envoyés pour analyse dans un laboratoire de Port-Louis. Ces résultats vont permettre d’avoir des réponses concernant cet incident. Les autorités ont également entendu l’alerte et des contrôles devraient se multiplier dans les prochains jours dans les écoles de l’île Maurice.