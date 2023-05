Maurice : 500 millions de RS saisis sur les comptes d’un vice-président du Gabon

La commission Indépendante contre la corruption de l’île Maurice a saisi 500 millions de roupies mauriciennes sur des comptes qui seraient le fruit de la corruption. Cette somme colossale de plus d’un million d’euros, ne serait pas la seule. L’ICAC à sept autres comptes dissimulés dans des banques de l’île sœur.

Fabrice Floch •

L’enquête de l’ICAC débute en 2022. Les inspecteurs viennent de lire plusieurs articles concernant un élu gabonais, suspecté d’avoir touché d’importants pots de vin. Il y a un an, au mois de mars, deux noms attirent l’attention des enquêteurs.

L’île Maurice entretenant des rapports réguliers avec le Gabon, les inspecteurs apprennent que les deux suspects sont recherchés et qu'ils défrayent la chronique judiciaire locale depuis plusieurs années, comme le démontre gabonactu. Deux mandats d’arrêts internationaux ont été émis par la justice gabonaise à leur encontre. Ils sont suspectés de corruption.

Ces mandats d’arrêt concernent, Raphaël Nzé Minko, vice-président du Mouvement Républicain et Citoyen (MRC), et Gervais Martial Koulayo Houlpaye, co-fondateur d’Easytech Gabon, les titulairs des comptes. Les deux hommes sont en fuite, précise L’express de Maurice.

Sept nouveaux comptes dans cinq banques

Des réquisitions ont été envoyées aux banques mauriciennes afin qu’elles informent la Commission Indépendante, si elles trouvent d’autres comptes offshores aux noms des deux suspects. Leurs noms sont associés dans sept fois et dans cinq banques.

D’importantes sommes d’argent pourraient être encore dissimulées. Combien de zéro, faudra-t-il ajouter aux 500 millions déjà trouvés ?

Mercredi 24 mai 2023, les inspecteurs se sont rendus dans les compagnies concernées. Ils sont repartis avec de nombreux documents comptables et des disques durs. Les responsables de ces établissements int été conviés, ce jeudi à titre de témoin, à venir au siège de l’ICAC. Dans le même temps, des analystes vont éplucher les documents et les données informatiques pour vérifier que toutes les procédures légales ont été respectées, précise Radio One.mu.