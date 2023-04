Maurice : avis de fortes pluies, les écoles et l’université fermées

Partager :

Un avis de fortes pluies a été émis par les services météorologiques de l’île Maurice. Il a été prolongé et sera en vigueur jusqu'à ce mercredi 12 avril. Compte tenu des inondations possibles, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a décidé de fermer les écoles et l’université, ce mardi 11 avril 2023.

Fabrice Floch •

L’avis de fortes pluies en cours sur l’île Maurice vient d'être prolongé par les services météorologiques de l'île Maurice. Il concerne également l'île Rodrigues. Il est valable pour la journée et la nuit prochaine. Une demie surprise, Défimédia écrivait ce matin que le temps resterait incertain sur l'île sœur dans les prochaines 24 heures. Compte tenu des risques d’inondations et des difficultés pour circuler, le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie a décidé de fermer : les écoles pré-primaires, primaires, secondaires, les Specials Education Needs, les centres d’enseignement technique et professionnel incluant ceux du MITD et de Polytechnics Mauritius, ainsi que les institutions d’enseignement supérieur, ce mardi 11 avril 2023. L’Express de Maurice souligne que ce communiqué n’évoque pas le secteur privé, mais il est fort probable qu’il soit également concerné. En revanche, les crèches sont restées ouvertes.



Quelques conseils toujours utiles



Le "National Emergency Operations Command" a publié un communiqué pour demander au public d’être très prudent. Il est conseillé de renoncer aux randonnées en montagne, à proximité des cascades et en bordure de rivières. Il est demandé aux habitants des zones sensibles de rester à leur domicile, de préparer des sacs de sable pour calfeutrer les dessous des portes en cas de montée des eaux dans les rues. Il est également utile de s’enquérir des adresses des centres de secours et des numéros de téléphone, aux cas où ! Enfin, pendant les orages, débranchez vos appareils électriques et si vous êtes à l’extérieur ne vous abritez pas sous les arbres.

Partager :