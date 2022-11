Maurice : Bruneau Laurette de retour face au juge

L'activiste social, Bruneau Laurette et son fils sont suspectés de trafic de drogue. Ils ont été interpellés en fin de semaine, chez eux, à Petit-Verger

L’arrestation vendredi, de Bruneau Laurette et de son fil Ryan, pour trafic de drogue a provoqué un véritable séisme médiatique dans l’île sœur. Les forces de l’ordre auraient saisi sur un terrain vague appartenant à sa mère 42 kg de haschich et à son domicile, deux armes à feu. Le père et son enfant sont entendus, sans avocat.

C’est l’affaire qui retient l’attention du public à l’île Maurice. Bruneau Laurette est devenu célèbre en organisant des manifestations contre le gouvernement mauricien. Les premières, en 2020, concernaient la marée noire consécutive au naufrage du Wakashio. En 2021, il récidive en parvenant à réunir des centaines d’opposants devant le palais de justice, lors de l’audition d’un ministre de l’Économie suspecté d’être indirectement la mort de Sooprayamestry Kistnen. Ces prises de paroles et son audience, suffisent-elles à légitimer la thèse du complot ?

Le mis en cause affirme qu’il est innocent. Il avait connaissance des accusations et de la perquisition de son domicile depuis 48 heures. Menottes aux poignets, le suspect a clamé son innocence lors de son arrestation, précise Le Mauricien. Les accusés privés d’avocats Ces arrestations et ces saisies de drogue semblent opportunes. L’homme devenait gênant. Ces prises de paroles et ces oppositions systématiques ont ébranlé le pouvoir à plusieurs reprises. Ce caillou dans la savate, justifie-t-il une instrumentalisation policière et judiciaire ? Les manifestations, les dénonciations véhémentes et le soutien d’une partie la population ont-ils incité l’activiste à franchir le mur de l’interdit ? Douter du bien-fondé de l’enquête policière sans le moindre élément objectif est pour le moins délicat, tout comme ne pas tenir compte de la présomption d’innocence de Bruneau Laurette et de son fils… Les deux hommes seront à nouveau déférés devant le juge dans la journée, écrit L'Express de Maurice.

