Maurice : Bruneau Laurette et son fils, suspectés de trafic de drogue, placés en détention provisoire

Bruneau Laurette et son fils sont poursuivis pour trafic de drogues. Malgré les perquisitions et les déferrements des suspects, de nombreuses interrogations demeurent. Les avocats, de l’activiste social sont parvenus à s’entretenir avec lui. Il clame son innocence et malgré l’émoi suscité dans l’opinion publique, il demande à ses conseils de garder le silence.

Fabrice Floch •

Le dossier Laurette n’est pas sans rappeler celui de Me Akil Bissessur, fin août 2022. Pour mémoire, cet avocat et son épouse sont suspectés d’avoir organisé un trafic de drogue. Des stupéfiants ont été découverts lors d’une perquisition, contestée, au domicile des mis en cause en leur absence et sans qu’ils soient représentés, comme l’écrivait Défimédia. Depuis, l’ex-avocat a été remis en liberté sous caution, mais ils restent poursuivis pour sa présumée participation à un trafic de drogue. Ces deux dossiers, ont-ils permis à la justice de démasquer des trafiquants qui profitaient d’une respectabilité dans l’opinion publique ? Où sont-ils des instruments politiques pour disqualifier des opposants encombrants ? Retour devant le juge

Vendredi 4 novembre 2022, les policiers de la lutte anti-drogue se rendent au domicile de Bruneau Laurette pour l’interpeller avec son fils, Ryan. Dans la foulée, ils fouillent un terrain, que loue le suspect à Petit-Verger. C’est là, que les inspecteurs découvrent 46 kg de haschich et 700 gr de "cannabinoïde synthétique".

Lors de son arrestation, il a clamé, devant les journalistes présents, son innocence et souligné qu’il avait été alerté depuis 48 heures de la descente de police. Reste à savoir si l’activiste social et politique a été piégé. Devant la juge en charge de ce dossier, il a nié être impliqué dans un quelconque trafic. Les avocats ont demandé à avoir accès aux films des perquisitions. Ils émettent des doutes sérieux concernant les colis saisis découverts au domicile des Laurette. Ils s’interrogent sur leur lien avec une saisie réalisée en mai 2021. Bruneau Laurette sera amené au tribunal de Moka dans la journée, de ce mardi 8 novembre 2022, écrit Le Mauricien.

partager l'article