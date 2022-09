Maurice : Jason Le Boucher, jeune chanteur, victime d'une accident de la route

L'accident s'est produit, le jeudi 1er septembre 2022, sur la route de Phoenix. Gravement blessé, le chanteur était inconscient, quand il a été évacué à l'hôpital de Victoria de Candos. Il est décédé dimanche des suites des ses blessures.

Fabrice Floch •

Le jeune chanteur mauricien, Jason Le Boucher, de son vrai nom Jason Janvier est décédé, dimanche à l'hôpital Victoria de Candos.



Il avait été admis en urgence, jeudi 1er septembre 2022 vers 4h du matin, suite à un très grave accident de la route. Selon Le Mauricien, l'artiste gisait inconscient sur le bitume de la route de Phoenix, à côté de sa moto, quand les secouristes sont arrivés sur place. Il présentait de nombreuses blessures. Son état étant jugé très préoccupant, la victime a été admise aux urgences de l'hôpital de la région. Malheureusement, malgré les soins intensifs prodigués, il a rendu son dernier souffle, ce dimanche.

Une enquête confiée à la police

Le chanteur était apparu sur le devant de la scène en 2020, grâce à l'album Vérité, une œuvre réalisée avec son ami, et complice de toujours, Madii Madii. Originaire de Barkly, les deux artistes avaient opté pour la musique pour échapper la bascule promise vers la délinquance et les drogues synthétiques. Entre traditionnel et modernité, grâce à des sons qui mêlent séga et reggae, ils avaient su séduire le public et participaient à plusieurs concerts.



Avec l'accident tragique de Jason Le Boucher, le duo vient de prendre fin !



La police a ouvert une enquête pour comprendre comme est arrivé ce drame. L'Express de Maurice évoque un hit-and-run (course-poursuite) avec qui et à quelle vitesse ? Un appel à témoin est lancé. Selon les premières constatations effectuées sur place, le motard a été renversé par autre véhicule.