Maurice : Jean-Michaël Durhône nouvel évêque de Port-Louis

C'est un petit évènement pour les catholiques de Port-Louis. Le cardinal Piat, qui était également évêque de Port-Louis, a un successeur. C'est officiel depuis vendredi, Jean-Michaël Durhône sera le prochain évêque de Port-Louis. L'ordonation est prévue le 20 août 2023 à Marie Reine de La Paix.

Fabrice Floch •

La nouvelle était attendue. En 2016, l'évêque de Port-Louis, Maurice Piat, était nommé Cardinal par le Pape François. Depuis cette date, les fidèles de la capitale mauricienne attendent le nom du successeur.

La nouvelle est tombée vendredi, il s'agit de Jean-Michaël Durhône. Mauricien, originaire de Vacoas, est âgé de 50 ans. Il a été ordonné prêtre en 2005. Proche du Cardinal, il était le Délégué épiscopal du Service Diocésain de la catéchèse et du Catéchuménat, écrit L'Express de Maurice.

Il travaille depuis des années sur son île natale et connaît parfaitement les différentes strates de l'organisation de l'Église catholique mauricienne : "Il est nommé aumônier des Servants d’autel en 2012, du Collège St Mary’s, Rose-Hill, en 2013 et de la Jeunesse ouvrière catholique en 2018. Il occupe également le poste de secrétaire de la CEDOI. En 2020, le Cardinal Piat lui confie la charge du Service diocésain de la Pastorale des Jeunes. Il est nommé curé de Sainte-Famille, à Rose-Belle, en 2022".

"Un créole non-blanc"



Le choix de Jean-Michaël Durhône est le choix du Pape François, rappelle le Cardinal Piat. Quand est évoqué la couleur de peau de son ami, il précise : "J’accueille l’évêque qui a été nommé comme un don et comme un frère", note Le Mauricien.

Le futur évêque de Port-Louis qui tient à partager l'idée générale de sa mission : "Je ne serai pas l’évêque des créoles, mais celui de tous les Mauriciens dans sa multiculturalité dont je suis moi-même marqué", et de préciser, "C’est vrai, nous sommes différents culturellement. Je viens d’une famille où ma grand-mère était musulmane. J’ai grandi à Vacoas dans une région où il y avait très peu de catholiques. J’ai eu la grâce de grandir parmi les familles musulmanes, tamoules et catholiques. La question n’est pas de savoir si celui-là est un prêtre d’origine créole ou francophone. La question est de savoir si celui qui est nommé pourra faire la communion et l’unité à la fois dans l’Église et dans la société mauricienne".

L'ordonation du nouvel évêque de Port-Louis aura lieu le 20 août prochain lors d'une cérémonie au monument Marie Reine de La Paix sur les hauteurs de la capitale.