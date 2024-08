Maurice-Jeux Paralympiques Paris 2024 : un exemple d'inclusion pour l'évêque de Port-Louis

Les Jeux Paralympiques de Paris débutent dans une semaine. Ce mercredi 21 août, les athlètes mauriciens, s'envoleront vers la France. Avant de décoller, dans un communiqué, Monseigneur Durhône salue ces six sportifs : "Les valeurs qu’ils incarnent nous montrent que le handicap n’est pas un obstacle".

Les Jeux Paralympiques succèdent souvent aux J.O dans un relatif anonymat. En France, les bandes-annonces télévisuelles et les affiches tentent de briser cette invisibilité.

À l'île Maurice, le communiqué de l'Évêque de Port-Louis, Monseigneur Jean-Michaël Durhône, rappelle l'importance de ce rendez-vous qui permet de lutter contre l'exclusion et de changer notre regard : "Je voudrais exprimer mon soutien à cette "petite" délégation mauricienne, petite par le nombre mais grande par ses qualités. La persévérance, le courage et la détermination dont font preuve les athlètes paralympiques forcent l’admiration autant que l’inspiration. Les valeurs qu’ils incarnent nous montrent que le handicap n’est pas un obstacle à l’épanouissement de leur personne. Merci de nous montrer qu’une autre voie est possible", note Le Mauricien.

L'inclusion au cœur de la société

Anaïs Angeline (capitaine de l'équipe), Noemi Alphonse (porte-drapeau), Roberto Michel, Yovanni Philippe, Brandy Perrine et Eddy Capdor mettent le cap sur Paris pour les Jeux paralympiques en fin de journée, ce mercredi 21 août 2024.

Ce communiqué de l'Évêque de Port-Louis n'a laissé aucun média de l'île Maurice. Tous étaient présents pour assister au dernier entraînement des champions.

Tous sont conscients des attentes du public. Noemi Alphonse et Anaïs Angeline sont montées sur le podium lors des derniers championnats du monde, mais dans une semaine, les compteurs reviennent à zéro, comme l'ont expliqué les athlètes à Défimédia.