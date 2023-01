Maurice : en cas de restitution en 2023, la base militaire ne disparaîtra pas des Chagos

Lors de ses vœux du nouvel an le Premier ministre de l’île sœur, Pravind Jugnauth, a réaffirmé son intention d’obtenir la restitution de l’archipel des Chagos. Au cours de cette allocution, il a précisé que la base militaire anglo-américaine serait conservée.

Le Premier ministre de l’île Maurice a évoqué le dossier des Chagos lors de ses vœux du nouvel an. Les dernières discussions seraient encourageantes, selon l’AFP.



Le sujet est sensible. En 1973, les derniers Chagossiens sont déportés de l’archipel vers Maurice. 2 000 hommes, femmes et enfants, encadrés par des soldats armés, montent sur des bateaux militaires. Du jour au lendemain, ils viennent d’être dépossédés de leur terre et de leur case pour permettre l’installation une base aéronavale.

Depuis 1975, les dirigeants mauriciens se battent afin d’obtenir réparation. Les actions juridiques et les résolutions de l’Organisation des Nations Unies (ONU) restent sans effet.



Une lueur d'espoir vient donc d'apparaître. Après 50 ans, d'exile les Chagossiens pourraient être autorisés à rentrer chez eux, écrit Défimédia.





La base aéronavale reste



Ce n’est pas encore fait, mais si ce sujet a officiellement été évoqué par Pravind Jugnauth devant la nation mauricienne, l’espoir d’un retour prend forme. Un petit bémol cependant, cette restitution serait partielle.

Les Britanniques et les Américains n’abandonneraient pas pour autant le complexe militaire qui est installé sur l’île de Diego-Garcia.



Manifestement, le retour éventuel des Chagossiens se ferait sous condition. Radio One.mu a demandé des précisions à Milan Meetarbhan, constitutionnaliste. Le spécialiste n’est pas surpris de la forme présentée, mais il s’interroge sur la faisabilité de cette restitution partielle. Quel sera l’avenir des habitants, une fois de retour ? Ils seront coincés entre une base militaire et une zone maritime protégée inexploitable. Quelles seront les activités économiques envisageables ?