Maurice : la justice réunionnaise demande l’extradition de deux trafiquants de zamal de l’île sœur

Deux trafiquants de drogue mauriciens pourraient être extradés dans les prochaines semaines vers La Réunion. Les demandes ont été transmises fin mars 2023. Des procédures sont en cours dans l’île sœur. La justice mauricienne souhaite boucler ses investigations avant que les suspects soient extradés.

Fabrice Floch •

Le 7 juillet 2023, Jérémy Désiré, dit Nono, présumé skipper du bateau chargé de ramener 142 kg de zamal de La Réunion à l’île Maurice, devrait enfin être transféré dans notre département.

Comme son ami, et possible tête pensante du trafic, Jean-Hubert Celerine, plus communément appelé Franklin, il a été condamné le 2 juillet 2021 à 7 ans de prison par le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Des peines que les deux hommes n’ont jamais effectuées. Ils étaient déjà à Maurice lors du procès.

Le jour de cette décision, les juges avaient lancé un mandat d’arrêt à l’encontre des deux prévenus. Celui-ci n’a pas été suivi de faits quand la justice de l’île sœur a finalement arrêté les trafiquants. Depuis cette date, les procédures initiées par les juges de l’île sœur, interdisent une extradition.

Cependant, les investigations touchent à leur fin concernant Jérémy Désiré. Il devrait être transféré le 7 juillet vers La Réunion.





Quid de Franklin ?



Le cas de Jean-Hubert Celerine, dit Franklin, n’est toujours pas très clair. Le "cerveau" du trafic profite-t-il, comme le sous-entendent les médias mauriciens, d’appuis et d’une certaine mansuétude ?

La question est sous-jacente depuis des mois dans chaque article. L’Express de Maurice relaie les interrogations de leurs interlocuteurs du milieu judiciaire : "C’est devenu une affaire politique et l’on essaie de brouiller les pistes".

Ce manque d’empressement dans l’exécution de la demande d’extradition et les retards de procédures dans les dossiers, dans lesquels il est possiblement impliqué avec Jérémy désiré, ouvre la voie à toutes les théories.

Il n’est pas évident que l’exécutif, tout comme la justice de l’île Maurice ont le moindre intérêt à faire traîner ce dossier qui pèse de plus en plus dans le débat public.