Maurice : la rentrée des classes débute ce mercredi 10 janvier 2024

La rentrée des classes débute ce mercredi 10 janvier 2024 et se poursuivra demain. Le premier trimestre prendra fin le 5 avril 2024.

Les écoliers et les collégiens sont les premiers à retrouver les salles de classe, ce mercredi. Demain, jeudi 11 janvier 2024, les plus petits comme les plus grands seront à leur tour concernés. La nouveauté de cette rentrée est la gratuité de l’enseignement préscolaire. Cette mesure concerne les enfants âgés de 3 à 5 ans.

L’accès aux écoles maternelles de l’île Maurice est désormais gratuit. Les enfants âgés de 3 à 5 ans seront pris en charge par l'Etat. "L'Early Childhood Care and Education Authority" ECCEA a édité une feuille de route commune pour l’ensemble des maternelles de l’île sœur. Les directeurs et directrices devront tout mettre en œuvre pour offrir aux enfants des ressources pédagogiques et des jeux adaptés afin de préparer les enfants à l’entrée en primaire, nous apprend Le Mauricien. Trois trimestres

Le premier trimestre débute le 10 ou le 11 janvier 2024, selon le niveau d’étude. Il prendra fin le 5 avril. Jeunes et adolescents bénéficieront d’une pause de seize jours. Le 22 avril 2024, tout le monde sera de retour en classe. Cette seconde période prendra fin en début d’hiver austral, le 19 juillet précisément. Cette fois, les vacances dureront de trois semaines à un mois. Les établissements rouvriront leurs portes le 12 août 2024 dans le secondaire et le 19 août en primaire. Les plus jeunes déposeront leurs cartables, le 30 octobre 2024 et leurs aînés le 6 novembre 2024, précise Défimédia.

