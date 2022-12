Maurice : le voleur de letchis placé en détention provisoire

Un Mauricien de 27 ans a été interpellé par la police pour avoir dérobé 20 kg de letchis dans un verger de Calebasses. L’homme a été interpellé pendant le week-end par les policiers de Terre-Rouge. À l’issue de son inculpation pour vol, il a été placé en détention provisoire. Ce fait-divers est-il si banal ?

Fabrice Floch •

La législation de l’île sœur est implacable. Les peines encourues et les décisions judiciaires sont sans commune mesure avec les décisions rendues dans notre département. Certains s’en réjouissent, d’autres le regrettent…

Ce constat saute aux yeux quand, le délit nous semble anecdotique.

Dimanche 27 novembre 2022, un homme de 27 ans est interpellé par la police. Il est suspecté d’avoir volé 20 kg de letchis dans un verger de Calebasses.

Ce Mauricien vit dans cette commune, située au Nord-Est de la capitale. Placé en garde à vue, il reconnaît les faits, sans faire de difficultés, précise Défimédia.

Pourtant, le juge n’hésite pas à le placer en détention provisoire. Cette décision, est-elle liée au fait que le prévenu a pris la poudre d’escampette quand le gardien du verger a tenté de l’appréhender ? Sa course-poursuite (à pied) le lendemain avec des policiers, est-elle une charge aggravante ?



Calebasses île Maurice • ©Capture d'écran Google Maps

"L'orange du marchand"

Les vols dans les champs et les vergers sont un véritable fléau. À La Réunion, à Maurice et dans le monde, les agriculteurs sont les premières victimes de la misère. De tout temps, des voleurs sont venus se servir dans leurs champs.

C’est : "L'orange du marchand", de Gilbert Bécaud. Au dix-septième siècle déjà, Antonio Serra faisait ce lien dans son analyse : "Misère et banditisme", publié en 1617. Il est question de révolte en Sicile en Calabre et en Corse. Les villageois meurent de faim. Pour survivre, ils s’organisent et volent.

Dans : "Les Misérables", Victor Hugo illustre les conséquences de la misère via Jean Valjean qui est condamné à 5 ans de bagne pour le vol d’un morceau de pain.

Ces 20 kg de Letchis et cette détention provisoire sont sans lien avec ces récits, mais peut-être n’est-ce pas simplement une anecdote, un fait divers…