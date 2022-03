Maurice : les opérations de pompage du fioul, des bateaux échoués, continuent

Les secouristes mauriciens, malgré des moyens limités, se battent depuis une semaine pour éviter une nouvelle marée noire. Trois bateaux de pêche taïwanais se sont échoués le 23 février 2022 à proximité de la barrière de corail de Pointe-aux-Sables. Deux navires sont toujours prisonniers du lieu.

Fabrice Floch •

Des hélicoptères se succèdent au-dessus des navires couchés sur le flanc, au niveau de la barrière de corail de Bain-des-Dames. Ils transportent, les hommes et le matériel indispensables aux opérations de nettoyage des soutes renfermant le fioul. Les autorités ont annoncé que les longliners renferment plusieurs tonnes de Diesel. Elles estiment que l'un des navires transportait 20 tonnes de carburant et le second 80 tonnes.

Défimédia nous apprend, que quatre tonnes ont été récupérées, par le Poly-Green. Le navire spécialisé dans la lutte contre la pollution maritime a installé un barrage flottant à proximité des bateaux échoués. Des remparts insuffisants, selon les observateurs ! Pour la défense des intervenants, les conditions météorologiques compliquent sérieusement les opérations.

Du vent, de la pluie et des orages

Les cyclones sont "oubliés", cependant les conditions météorologiques restent délicates, pour les garde-côtes et les marins du Poly-Green. Pluie, vent, houle et orages sont prévus à nouveau, ce mercredi 2 mars 2022, écrit sur son site metservice.intnet.mu. Si l'on suit les modélisations informatiques, ces conditions défavorables vont durer jusqu'à la fin de la semaine. Elles pourraient même se dégrader.

Les associations qui luttent pour la protection de l'environnement à l'île Maurice souhaitent être mieux informées sur l'évolution des travaux. Elles demandent également des heures afin que leurs pilotes de drones puissent survoler la zone de l'accident. L'analyse de ces images, par des spécialistes indépendants, permettrait de proposer un autre regard et peut-être, une solution...

En une semaine, les coques des deux longliners (et non des chalutiers) ont déjà beaucoup souffert. Il y a urgence !