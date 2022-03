Maurice : plus de 38 000 litres de fioul ont été retirés des bateaux de pêche échoués

Le pompage des cales à carburant des deux bateaux de pêche toujours échoués, à Bain-des-Dames, touche à sa fin. Mercredi soir, les spécialistes mauriciens en charge des opérations annonçaient avoir pompé 35 245 litres de gasoil, 23 400 du Maan Yu Feng 1 et 14 845 du Maan Yu Feng 168.

Fabrice Floch •

Un nouveau barrage flottant de 300 mètres a été installé autour des deux bateaux de pêche taïwanais sur un banc de sable, le long de la barrière de corail de Bain-des-Dames. Malgré les conditions météorologiques difficiles, les secouristes touchent au but. Il est trop tôt pour crier victoire, mais la menace d'une marée noire semble s'estomper. En fin de journée, ce merdredi 2 mars 2022, les responsables annonçaient avoir prélevé, 23 400 litres de fioul du FV Maan Yu Feng No. 1 et 14 845 du FV Maan Yu Feng No. 168, nous apprend IonNews.

Une depression tropicale en formation

Parallèlement, des équipes ont débarrassé les cales des poissons. Malheureusement, l'accident a rompu la chaine du froid et les tonnes de thons, marlins et espadons vont être jetés à la décharge de Mare-Chicose.

Pour éviter, que des hydrocarbures viennent souiller les plages du Nord de l'île sœur et entrent dans le lagon des garde-côtes attendent au port de Port-Louis avec des barrages et du matériel anti-pollution. Chaque jour et chaque heure compte ! Une dépression tropicale devrait se former pendant le week-end dans le nord des Mascareignes. Elles devraient sérieusement compliquer les opérations dès samedi après-midi.