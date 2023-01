Maurice : polémique suite à la grâce présidentielle du fils d’un commissaire de police

La grâce présidentielle, accordée au fils d’un commissaire de police condamné à 12 mois de prison pour avoir détourné 3 millions de Rs d'une société, est à l’origine de la première polémique de cette nouvelle année. L’opposition, par la voix de Nando Bodha, estime que cette décision : "Remets en cause l’indépendance de la justice".

Fabrice Floch •

Décidément, la trêve des confiseurs aura été de courte durée. Les derniers cotillons du nouvel an à peine balayés, la première polémique politique de 2023 fait la une de la presse.

Le 29 décembre 2022, le fils d’un commissaire de la police mauricienne (condamné à 12 mois de prison ferme pour son implication dans une affaire financière délictueuse) bénéficie d’une grâce présidentielle.

La demande a été rédigée dans les temps. Le courrier a été examiné par la commission de pourvoi en grâce parmi 30 autres. 24 prévenus ont été élargis et sont rentrés chez eux avant le premier de l’an, écrit Défimédia.

Nando Bodha et l’Inion Pep Morisien s’interrogent sur les raisons qui ont permis au fils du commissaire de bénéficier de cette faveur. L'ex-ministre questionne les conséquences de cette grâce : "Remet-elle en cause l’indépendance de la justice ?". Par ailleurs, ils demandent la liste des personnes qui ont été graciées et leurs délits ou crimes. Sous-entendu, le fils du commissaire a-t-il profité d’un passe-droit ?

Une amende contre une peine de prison

Au-delà de la grâce, les opposants dénoncent la commutation d’une peine de 12 mois de prison ferme en une amende de 100 000 Rs (2 179 €). Le prévenu étant le fils d’un dignitaire des services policiers, l’Inion Pep Morisien et Nando Bodha aimeraient savoir s'il a été jugé comme les citoyens lambdas.

Pour mémoire, le fils du commissaire avait été condamné à 12 mois de prison ferme pour avoir participé à une entente délictueuse afin de détourner 3 millions de Rs (65 385 €) au préjudice de Diadeis Maurice Ltd.

Le président de la République de l’île Maurice est élu par le Parlement. Le Premier ministre est le chef du gouvernement et le dirigeant de la politique mauricienne, alors que la fonction présidentielle est essentiellement représentative. Prithvirajsing Roopun, a été élu Président de l’île sœur, le 2 décembre 2019.