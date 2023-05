Maurice reste accessible aux Réunionnais sans passeport jusqu'à la fin juin 2024

Voyager à Maurice sans passeport mais avec une carte d'identité, c'est possible pour les Réunionnais depuis déjà l'année dernière. Mais le dispositif, qui devait prendre fin en juin prochain, vient d'être prolongé jusqu'au 30 juin 2024 par les autorités mauriciennes.

JCTS •

A quelques mois des grandes vacances d'hiver austral, l'île Maurice prépare sa saison touristique... et ouvre grand ses portes aux Réunionnais. Ceux-ci peuvent déjà voyager vers l'île soeur sur simple présentation d'une carte d'identité en cours de validité, depuis le mois de septembre 2022, au sortir de la crise sanitaire qui a longtemps restreint le tourisme mauricien.

Jusqu'au 30 juin 2024

Les voyageurs réunionnais pourront profiter encore plusieurs mois du dispositif "Maurice sans passeport", puisque le gouvernement mauricien vient de le prolonger jusqu'au 30 juin 2024, alors qu'il devait s'achever au 30 juin 2023.

Pour les séjours de 2 nuits minimum

L'Office du tourisme de Maurice précise que pour entrer sur le territoire sans passeport, il faut néanmoins remplir certains critères : être un ressortissant français résidant à La Réunion et voyageant depuis La Réunion à des fins de vacances, effectuer un séjour de 2 nuits minimum, remplir les conditions d'immigration habituelles (billet aller-retour et hébergement confirmés), et présenter une carte d'identité française valide.

Un premier test de ce dispositif avait été effectué en 2018, afin de ne plus restreindre les séjours à Maurice aux seuls Réunionnais détenteurs de passeport, et ainsi accueillir davantage de touristes venant de notre île.