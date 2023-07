Maurice : trois policiers en garde à vue après un accident mortel

Trois fonctionnaires de police mauriciens sont en garde à vue suite au décès d’un homme qu’ils venaient d’interpeller. Dans la nuit de dimanche à lundi, le père de famille, 30 ans, a été mortellement fauché sur la route d’Union-Park. Il venait de descendre du fourgon de police à la demande des agents, aujourd’hui suspectés d’être responsable de sa mort.

Fabrice Floch •

Trois policiers mauriciens du poste de la Plaigne-Magnien ont été arrêtés et placés en garde à vue pour complot. Ils sont suspectés d’être responsable de la mort d’un homme domicilié à L’Escalier.

Dans la nuit de samedi à dimanche, ils avaient interpellé l’individu, âgé de 30 ans, responsable de tapage nocturne dans plusieurs quartiers.

Pour une raison qui reste à déterminer, de retour au commissariat, ils s’arrêtent le long de la chaussée au niveau d’Union-Park, écrit L’Express de Maurice et demandent au passager de sortir du fourgon.

Cette décision va s’avérer tragique. Quelques minutes, plus tard, un automobiliste renverse le fauteur de troubles.

Mortellement fauché par un automobiliste

Le conducteur n’a pas vu l’homme qui déambulait au milieu de la chaussée. L’impact a été fatal. Il est trop tard quand les secouristes arrivent sur place. Ils ne peuvent que constater le décès.

L’enquête diligentée par le Deputy Commissioner of Police (DCP) va rapidement s’intéresser aux trois fonctionnaires, nous apprend Le Mauricien. Tous les témoins parlent de leur intervention et de l’arrestation. Tous étaient persuadés que le voisin hors de contrôle avait été placé en cellule pour la nuit, histoire qu’il se calme et reprenne ses esprits.

Dimanche en fin de journée, les trois mis en cause ont été arrêtés. Ils comparaîtront dans la journée de ce lundi devant un juge. Ils sont poursuivis pour complot.

Le conducteur impliqué dans l’accident mortel est lui aussi en garde à vue. Il est poursuivi pour homicide involontaire.