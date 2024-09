Maurice : un agent du FBI affecté à l'ambassade des Etats-Unis dans l'île sœur

Un agent du Bureau Fédéral d'Investigation (FBI) vient d'être officiellement affecté à l'ambassade des Etats-Unis. Sa mission est de collaborer avec les services de police de l'île Maurice dans les enquêtes criminelles internationales. De nombreux crimes, trafics et délits sont commandités depuis l'étranger.

L'affectation d'un agent du FBI (Federal Bureau of Investigation) à l'ambassade des Etats-Unis à l'île Maurice, officialise la collaboration des deux pays dans la lutte contre le crime internationale.

Nos voisins ne sont plus sur la liste noire des paradis fiscaux depuis 2022, cependant compte tenu des nombreux comptes ouverts par des étrangers dans les banques mauriciennes, certains clients pourraient appartenir à des organisations criminelles.

Cette collaboration vise à renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent, la corruption, les trafics et l'évasion fiscale.

L'installation de cet enquêteur coïncide avec l'atelier organisé tout au long de la semaine à l'ambassade des Etats-Unis. Le thème, nous apprend L'Express de Maurice : "Enquêter et poursuivre les crimes financiers complexes."

Des formations financières, comptables et informatiques

L'événement qui a débuté lundi à la Mauritius Revenue Authority (MRA) Customs House à Port-Louis regroupe des représentants de la Financial Crimes Commission (FCC), la Mauritius Revenue Authority (MRA), la Financial Intelligence Unit (FIU), la police de Maurice (MPF) et le bureau du Directeur des poursuites publiques (ODPP).

À l'issue de cette semaine de travail, les différents participants partageront leurs informations et surtout sauront précisément vers qui se tourner pour approfondir leurs enquêtes.

Cette coopération entre les services de l'île Maurice et du FBI permettra de débusquer les pontes du crime organisé qui tentent d'échapper aux autorités, conclut Défimédia.