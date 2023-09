Maurice : un motard de la police demande un pot-de-vin à un contrevenant

Une enquête a été ouverte par la police des polices de l’île Maurice à l’encontre d’un motard. Le policier motorisé a été filmé, alors qu’il demandait 1 000 RS à un conducteur qu’il venait d’intercepter. Une vidéo qui a été largement partagée sur les réseaux sociaux.

Fabrice Floch •

Un sergent de la brigade motocycliste de l’île Maurice a été transféré en début de semaine au poste de Metro-North. Il a été filmé par un contrevenant, demandant un pot-de-vin pour fermer les yeux sur l’infraction. Dans cette vidéo qui fait le buzz, les intentions du représentant des forces de l’ordre ne laissent pas de place à la moindre interprétation.

Les inspecteurs, en charge de ce dossier délicat, tentent de retrouver le conducteur. L’homme aurait éteint son téléphone portable. Il aurait également fait savoir, via des amis, qu’il n’avait pas l’intention de porter plainte.



Un coup dur pour l’image de la police



Ce dossier abîme un peu plus la réputation des forces de l’ordre mauricienne. Cette affaire de pot-de-vin présumé s’ajoute aux vidéos d’inspecteurs commettant des violences et des actes humiliants sur des prévenus et aux suspicions qui pèsent sur les services de lutte contre les trafics de stupéfiants.

Si le motard est reconnu coupable. Il encourt une forte amende, un séjour en détention et de perdre son emploi. Un prix démesuré pour avoir demandé 1 000 RS (20,62 €), écrit IonNews.