Maurice : un rapport inquiétant concernant le stockage des aliments à l'hôpital Jeetoo

Un rapport de l’inspection sanitaire, publié le 31 octobre, révèle de graves manquements dans la gestion des stocks alimentaires à l’hôpital Jeetoo de Port-Louis. Le constat est sans appel et, "la liste des recommandations est à mettre en place sans délai".

L’affaire a été mise au jour, le 30 octobre dernier, sur les réseaux sociaux par deux députés Travaillistes, Ehsan Juman et Shakeel Mohamed.

Les deux hommes filmaient un désordre indescriptible dans une pièce servant de réserve pour les cuisines de l’établissement. Là, à même le sol, les uns sur les autres étaient entreposés des sacs de grains éventrés, des boîtes de conserve périmées ou non et du lait pour bébé à consommer avant décembre 2022, 2020, et même 2019, écrit L'Express de Maurice.

Ces images avaient créé une vive polémique. Les deux élus à l’origine des révélations étaient immédiatement accusés de diffusion de fausses informations.

Jeter les produits périmés



Le lendemain, les inspecteurs du département de Public Health and Food Safety de la Santé effectuaient le même constat. Le rapport transmis au ministère de la Santé est cinglant. "Les recommandations doivent être mises en œuvre sans délai !"

La liste des directives à appliquer laisse pensif. Les produits dont la date de consommation est dépassée doivent être jetés. Les produits devant être cuisinés seront désormais sur des étagères à 30 cm du sol, au moins. Enfin, le sol de la réserve doit être carrelé.

Enfin, afin d’éviter de conserver des aliments au-delà de la date de péremption, ils conseillent aux gestionnaires des stocks d’instaurer un système : "firts-in, first-out". Le ministère de la Santé va suivre à la lettre les directives de l’inspecteur principal de la Santé M. K. Jafferkhan, nous apprend Défimédia.