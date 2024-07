Maurice : une mère de famille intoxiquée par son chauffe-eau au gaz

Samedi soir, Bibi Shahana Mamode, 27 ans, mère d'un enfant de 5 ans, a été retrouvée inanimée dans sa baignoire. L'autopsie a révélé qu'elle a été victime d'une intoxication aiguë au monoxyde de carbone. C'est la troisième victime en un mois. Deux jeunes Mauriciennes ont, en effet, succombé à inhalation de ce gaz toxique ces dernières semaines dans des circonstances similaires.

Bibi Shahana Mamode est la troisième victime du monoxyde de carbone en un mois à l'ile Maurice. Comme lors des deux précédents accidents mortels, le gaz mortel, résultant d'une mauvaise combustion de chauffe-eau, s'est répandu dans la salle de bain. L'inhalation de ce poison, inodore et incolore, l'a emporté.

La jeune femme, âgée de 27 ans, comme les deux jeunes mauriciennes, était inerte quand les secours sont intervenus. Il était déjà trop tard.

C'est une amie de la mère de famille (elle était mariée et mère d'un enfant de 5 ans) qui a alerté les secours. Elle devait la rappeler après sa douche, mais le temps passant, elle s'est inquiétée de ne pas avoir de nouvelle. Après avoir frappé à la porte, faute de réponse, elle a décidé de faire le tour de la case. En entendant l'eau couler, elle a demandé à des proches de venir, écrit L'Express de Maurice.

Le décès constaté à l'hôpital

"Après être entrés, nous avons frappé directement à la porte de la salle de bains, mais elle ne répondait pas," confie l'amie de la victime. Finalement, ils sont parvenus à entrer dans la pièce et l’ont trouvée inerte.

"Nous l’avons transportée à l’hôpital, mais il était trop tard," conclut la jeune femme.

L'autopsie pratiquée par le médecin légiste a confirmé que la jeune mère de falmille est décédée d'une intoxication aiguë au monoxyde de carbone. Son mari et ses proches sont dévastés. Malgré son immense tristesse, le beau-père de Bibi Shahana Mamode à inviter tous les Mauriciens à la prudence et à installer leurs bouteilles de gaz et le chauffe-eau dans des lieux ouverts.

Les 22 et 23 juillet, Chewanee Mungrah, 18 ans, et Mahima Seegobin, 17 ans, sont décédées dans des circonstances similaires.