Maurice : une policière suspectée de vol dans un supermarché

Une policière a été interpellée, dimanche, avec deux complices pour tentative de vol dans un supermarché de Riche-Terre. Elle a dû verser une caution de 2 000 roupies pour bénéficier d'une liberté conditionnelle. Mardi, cette fois, les forces de l'ordre ont appréhendé un homme qui prétendait être policier pour racketter des collégiens.

Fabrice Floch •

Dimanche 16 octobre 2022, une femme, âgée de 30 ans, est interpellée avec une complice dans un supermarché de Riche-Terre, nous apprend Défimédia. Les vigils, en charge de la vidéo surveillance, ont suivi leur parcours à travers les rayons. Ils n'ont pas le moindre doute, elles tentent d'arnaquer le magasin.

Confiantes, la fonctionnaire et son amie déposent leurs courses sur le tapis. La facture est de 3 000 RS (68,03 €). Avant de sortir, cependant, un agent de sécurité invite les deux femmes à une vérification, rapide, du montant de leurs achats.

Le caddie contenait pour 32 000 RS (soit 725,67 €) de marchandises. La caissière, qui ne pouvait pas ignorer l'arnaque, a été arrêtée pour complicité, écrit L'Express de Maurice.

Un faux policier rackette un collégien

Mardi, les policiers ont appréhendé un homme de 37 ans. Il serait l'auteur du vol du portable et du racket d'un collégien, samedi, au jardin botanique.

Le jeune homme était tranquillement assis sur un banc avec un "dalon", quand un homme affirmant être policier, les a menacé de poursuites judiciaires. Très énervé, il a affirmé qu'ils encouraient une amende de 7 000 RS (15,87 €) pour avoir osé s'asseoir.

Un échange de numéro et un appel plus tard, l'arnaqueur se fait remettre 1 000 RS contre l'abandon des poursuites, bien sur, son portable lui serait restitué plus tard…

Finalement, la victime a dévoilé la succession de faits à son père qui l'a emmené au commissariat de Curepipe pour porter plainte. L'escroc et faux policier a été interpellé qui a reconnu les faits en garde à vue.

Ces faits divers ne sont pas anecdotiques

Ce ne sont pas simplement des petits faits divers. En réalité, ils illustrent la santé précaire de l'économie de l'île sœur. Les vols, les trafics et la corruption augmentent avec la baisse du niveau de vie de la population. Les fonctionnaires, petits et grands, n'ignorent rien de leur devoir de probité, cependant les grands principes disparaissent quand les salaires ne parviennent plus à assurer les besoins quotidiens.

Combien de pays sont officiellement gangrénés par la corruption ? Combien d'histoires, et même de films dans lesquels, il est question d'un petit billet glissé dans un passeport, un permis de conduire ou une carte d'identité ?

Cette réalité en dit long sur la santé économique d'un pays. C'est l'un des symptômes de l'appauvrissement de la population, tout comme l'explosion de l'insécurité, comme le démontre cette étude de Cairn en 2014.