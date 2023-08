Maurice : Zainab Soyfoo, professeure d’anglais et championne de Slam

Une professeure d’anglais de l’île Maurice sort le slam du carcan étroit de l’univers du street-art en s’emparant du titre 2022/23. Zainab Soyfoo s’était fait un nom dans le monde du slam mauricien, mais en décrochant le titre national, ses textes poétiques, en créole mauricien, franchissent les frontières.

Fabrice Floch •

Zainab Soyfoo, enseignante d’Anglais au collège Mootoocoomaren Sangeelee SSS à Riambel, est devenue la star de l’établissement en décrochant le titre 2002/23, de la ligue de Slam de l’île Maurice.

Ce concours dure un an. Il comprend douze rencontres. À chaque étape, les candidats présentent deux textes. La championne a présenté dix créations en créole et deux en anglais.

Le titre remis à la slameuse mauricienne récompense des textes ciselés et légèrement nostalgiques : "Malgré ma jeunesse, j'ai connu le ‘sali rouz', le ‘dal gotni ', et la 'tante vacoas'. Mon but est de faire rêver et de transporter mon auditoire dans une ère révolue. Ce n'est pas seulement une question de mots, mais aussi de peindre des images qu'ils peuvent visualiser", confie-t-elle à Défimédia.

L’actualité en filigrane

La une de la presse et la vie au fil des jours se mélangent pour offrir une relecture de l’actualité. Les textes intitulés, "gâteau national", "12 zour enn pei", "casse casse Nicolas" permettent de s’interroger sur l’existence et le progrès.

Ce concours et ce titre ne changeront pas son quotidien. La professeure concède qu’elle va consacrer un peu plus de son temps à partager ses connaissances : "Mon objectif est d'encadrer les jeunes dans le domaine du slam et aider ceux qui luttent contre leur timidité. La créativité, dans toutes ses manifestations, favorise l'épanouissement personnel".

Zainab Soyfoo a fendu l’armure en 2022, alors qu’elle admirait ses fleurs dans son jardin. Finalement, encouragé par ses proches, elle a présenté son premier texte au Slam Up Poésie (Zanfan koltar). L’essai transformé, l’enseignante a osé.