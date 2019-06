MESSE LUNDI PENTECOTE AU CHAUDRON

" Soyez parfait sous le regard de Dieu" c'est le message délivré aux milliers de catholiques réunis sur l'esplanade de l'Eglise du Chaudron.Dans son homélie, Monseigneur Gilbert Aubry a insisté sur "la nécessité de marcher dans la perfection et de ne plus accepter la médiocrité". Il a invité les fidèles à "être les messagers de ce progrès qui vient de l'intérieur".La Pentecôte est l'occasion pour les croyants de redécouvrir une force nouvelle, elle les conforte dans leur foi, elle invite aussi chacun à s'inspirer de ce souffle pour se remettre en question et devenir meilleur.le reportage de Delphine Poudroux et de Philippe Hoareau