Messages d’amour, fleurs, restaurant : La Réunion fête ses mamans

Bonne fêtes à toutes les super mamans, les futures mamans, les mamans du ciel, les mamans de cœur et une pensée à celles qui se battent pour le devenir.

Les mamans sont à l’honneur ce dimanche 7 juin. La fête des mères est célébrée chaque année à La Réunion et très attendue par les familles. Mères et grand-mères sont au cœur de cette journée. Sur Réunion La1ère, les marmailles n’ont pas hésité à leur faire passer leur message.Des messages d’amour, de petites attentions, des cadeaux, des fleurs ou encore un repas au restaurant : les mamans sont gâtées dans l’île.Après deux mois de confinement et la crise du coronavirus, cette fête des mères est très importante pour les fleuristes de l’île. Ils ont repris leur activité et certains ont maintenu la vente à domicile pour cette fête des mères.Autre idée cadeau pour vos mamans, un repas au restaurant. Vous êtes nombreux ce midi à être de sortie pour l’occasion. Dans ce restaurant de Saint-Denis : tout est fait pour rendre les mamans heureuses ce dimanche.Et pour cette journée spéciale, aucune maman n’est oubliée. Sur les réseaux sociaux aussi les messages d’amour se multiplient :Et parmi toutes ces mamans, il y a Francésa, 89 ans , maman de onze enfants, sept garçons et quatre filles. Elle vit dans les Hauts de Saint-Paul entourée de ses deux fils.