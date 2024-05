Messe du 1er mai célébrée par Monseigneur Pascal Chane-Teng : des milliers de fidèles à la Rivière-des-Pluies

Le mois de mai est consacré à la Vierge Marie. Pour l'occasion, la messe traditionnelle du 1er mai est célébrée par Monseigneur Pascal Chane-Teng sur le site de la Vierge Noire, à la Rivière-des-Pluies. Environ 3 500 fidèles chrétiens se sont réunis pour partager un moment de ferveur et de piété. Dans les semaines à venir, plusieurs fêtes chrétiennes seront aussi célébrées, comme l'Ascension et la Pentecôte.

Annaëlle Dorressamy / Michelle Bertil / Bruce Régent

Des milliers de fidèles chrétiens se sont réunis sur le site de la Vierge Noire, à la Rivière-des-Pluies, pour la traditionnelle messe du 1er mai. Cette année, elle est célébrée par l'évêque de La Réunion, Monseigneur Pascal Chane-Teng.

Messe de la Vierge Noire : environ 3 500 fidèles réunis à la Rivière-des-Pluies

Le pèlerinage de la Vierge Noire à la Rivière-des-Pluies

Des milliers de fidèles sont venus des quatre coins de l'île pour assister à la traditionnelle messe du 1er mai. Très tôt ce matin, les catholiques sont arrivés pour la célébration de l'eucharistie.

Les intentions de messe sont lues par les lecteurs en attendant le début de la messe.

Jean-Philippe Robert collecte les fleurs des fidèles pour les déposer au pied de la Vierge Noire. "Pour moi, c'est un très grand pèlerinage", confie Jean-Philippe Robert.

Mai : le mois de la Vierge Marie

Le 1er mai marque l'entrée dans le mois de la Vierge Marie. Récitation du rosaire, chapelet et neuvaine rythment souvent ce mois de ferveur, que les catholiques et les anglicans surnomment "Mois de Marie".

Cette messe est marquée par deux aspects : on prie pour notre travail, pour que ça se passe bien et pour ceux qui rencontrent des difficultés dans le domaine professionnel. Puis, on prie, on se confie à la Vierge Noire, une présence à la fois discrète et généreuse. Monseigneur Pascal Chane-Teng, évêque de La Réunion

Les fidèles viennent également demander guérison et grâce à la Vierge Marie. "C'est pour demander de l'aide à la Vierge Marie qu'on est là, à notre maman Marie", témoigne une fidèle.

"On vit dans la joie, dans la lumière. Donc, on fête ensemble le mois de la Vierge", dit une autre fidèle venue pour assister à la messe.

La légende la Vierge Noire à La Réunion

La légende de la Vierge Noire, située à la Rivière-des-Pluies, à Sainte-Marie, raconte l’histoire d’un jeune esclave nommé Mario. Détenu par un riche propriétaire de Sainte-Marie, Mario décide un jour "d'aller marron".

Comme les autres esclaves de l'époque, il s’enfuit alors pour retrouver sa liberté. C'est à ce moment-là qu'il part se réfugier près de la Rivière-des-Pluies.

Mario était fort apeuré par des chasseurs. Il décida alors de prier avec ferveur la petite vierge noire qu’il avait disposée dans un rocher. La légende raconte qu'au moment où les chasseurs se sont approchés de lui, les branches d’un bougainvillier se sont élancées pour le protéger.

Les chasseurs ont tenté de l'attraper, mais la végétation devenait de plus en plus dense. Des années plus tard, la petite statue a été remplacée par celle de la Vierge Noire, bien connue de la communauté chrétienne de l'île.

Messe célébrée par Monseigneur Pascal Chane-Teng

Le programme de la journée est rempli pour les fidèles. Dès 6 heures, la messe pour les bénévoles a eu lieu. À 8h30, le chapelet rouge a été récité par le groupe Rosaire. À 10h30, la messe a débuté.

"On est là pour voir Monseigneur Chane-Teng et pour prier la Vierge Noire", lance une fidèle, émue. "On prie pour tout, pour tout le monde, pour tout ce qu'on a besoin, pour ma famille, pour mes amis", dit une autre fidèle.

Cet après-midi, ce rassemblement religieux se poursuit avec l'exposition, l'adoration du Saint-Sacrement et une procession de l'Eglise vers le site de la Vierge Noire.