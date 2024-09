Michel Barnier nommé Premier ministre : la CGTR appelle à une mobilisation massive le 1er octobre

Du côté politique, mais aussi du côté syndical, des voix s’élèvent contre la nomination de Michel Barnier comme Premier ministre par Emmanuel Macron. La CGTR appelle les travailleurs mais aussi les autres syndicats à se mobiliser massivement.

Mardi 1er octobre, premier jour de débat sur le budget à l’Assemblée nationale, est le jour choisi par la CGTR pour appeler à la mobilisation. Le syndicat invite les travailleurs réunionnais à " faire entendre leurs revendications contre le pouvoir du patronat et de la finance ".

Déni de démocratie et mépris

Depuis la nomination hier, jeudi 5 septembre, de Michel Barnier au poste de Premier ministre, par Emmanuel Macron, des voix s’élèvent au niveau politique mais aussi syndical. Le choix d’un homme de droite, qui plus est des Républicains, ne passe pas. Le parti est arrivé 4ème aux dernières législatives, rappellent de nombreux interlocuteurs.

La nomination de Michel Barnier comme Premier ministre confirme le déni de démocratie et le mépris du président de la République envers l’expression du peuple français aux élections législatives. La CGTR

Un budget d’austérité pour favoriser le patronat

Pour le syndicat, ces élections ont permis de sanctionner " sévèrement " Emmanuel Macron, avec l’arrivée en tête du Nouveau Front Populaire, " porteur d’avancées sociales ". L’abandon des réformes très régressives préparées par le gouvernement, telles que celles de l’assurance chômage, de la fonction publique, de logement et de l’audiovisuel public, a été obtenu, ajoute-t-il.

La CGTR estime que pourtant Emmanuel Macron " continue sa stratégie du chaos ", plutôt que de " prendre acte du résultat du scrutin ". Dans le viseur du syndicat, le patronat : " le MEDEF fait du chantage pour empêcher la prise en compte du résultat des élections, bloquer toute avancée sociale et amplifier une politique économique au service des puissants ".

Pour la CGTR, le président de la République " prépare un budget d’austérité " pour ne pas avoir à " remettre en cause les 60 milliards de cadeaux fiscaux qu’il a offerts depuis 7 ans aux plus riches et aux actionnaires ".

Notre pouvoir d’achat continue à baisser, le patronat refuse d’augmenter les salaires et multiplie les plans de licenciements notamment dans l’industrie. La CGTR

Défendre le pouvoir d’achat et les services publics

Pourtant il y aurait fort à faire du côté des services publics, déjà " exsangues ", insiste la CGTR, qui rappelle aussi sa volonté de voir abroger la réforme des retraites, les salaires, pensions et minima sociaux augmentés.

L’organisation syndicale considère que la mobilisation est le seul moyen de faire entendre ses revendications, aussi elle appelle à l’action le 1er octobre. Ce jour-là, 9 syndicats de retraités se mobiliseront pour l’accès à la santé et gagner une augmentation de leurs pensions.

Pour une puissante journée de grève unitaire

La CGT/CGTR invite l’ensemble des organisations syndicales à se mobiliser pour " une puissante journée de grève et de manifestation interprofessionnelle ". Pour cela, toutes les professions et tous les syndicats du privé et du public doivent appeler à la grève.

Dans ce processus du rapport de force, partout multiplions les échanges avec les salariés et portons les appels à la grève unitaire le 1er octobre pour forcer le patronat, les parlementaires et le gouvernement à entendre nos revendications ! La CGTR

Demain déjà, samedi 7 septembre, des organisations de jeunesse, suivies par la plupart des partis de gauche, appellent à une "manifestation contre l'autocratie d'Emmanuel Macron". Une mobilisation prévue avant la nomination de Michel Barnier, et d'autant plus maintenue ensuite.