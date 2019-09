Un million de pèlerins attendu à la grande messe du pape François à Madagascar

Des pèlerins de La Réunion



Rencontre avec le père Pedro

Ils ont bravé le froid, le vent et la poussière. Certains ont même passé la nuit sur place. Depuis samedi soir, des milliers de pèlerins affluent vers le site de Soamandrakizay, près de la capitale malgache Antananarivo. Le pape François va y donner une grande messe et c’est un des temps fort de son voyage à Madagascar. La messe sera à suivre sur Réunion La 1ère radio, télé et internet, avec une édition spéciale dès 10h30.Des fidèles de tout le pays convergent encore à pied ce dimanche matin vers cet immense champ de 60 hectares aménagé dans d'anciennes vignes. Un important dispositif de de sécurité est déployé et les autorités appellent à une manifestation dans le calme. A Madagascar, île majoritairement chrétienne qui compte un tiers de catholiques, les institutions religieuses jouent un rôle fondamental dans l'éducation et la santé.De nombreux pèlerins viennent aussi de La Réunion pour assister à cette grande messe. Ils sont arrivés de Salazie, de Saint-Denis ou encore Sainte-Marie avec le drapeau de La Réunion.Hier soir sur ce même site, des milliers de fidèles ont participé à une veillée avec le souverain pontife. La dernière visite d'un pape à Madagascar remonte à 1989, c’était Jean-Paul II.Dans l'après-midi, le pape argentin est attendu dans la cité d'Akamasoa ("Bons amis" en malgache). Son fondateur, le père Pedro, également un Argentin, a sorti des milliers de personnes de la misère en créant sur les immondices d'une ancienne décharge cette cité proprette de 25.000 habitants.Figure incontournable du catholicisme à Madagascar, le père Pedro, 71 ans, y est considéré comme "le bras de Dieu" voire "le deuxième pape" par ceux qui lui doivent une vie meilleure. Les écoles d'Akamasoa, financées par des dons, accueillent plus de 14.000 élèves à qui on sert des repas. Lors de cette visite, François prononcera aussi "une prière pour les travailleurs" sur le site d'une carrière gérée par la Cité de l'amitié. Il terminera sa journée par une rencontre avec les prêtres, religieux et religieuses du pays, avant une visite-éclair lundi à Maurice.