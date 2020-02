Mobilisation contre la réforme des retraites : acte 6 à La Réunion

Des centaines de personnes sont dans la rue, ce jeudi 06 février 2020 à Saint-Denis et Saint-Pierre, pour manifester une nouvelle fois contre la réforme des retraites.



Un acte 6 de la protestation à La Réunion, après deux mois de mobilisation, et qui servirait de baromètre à une éventuelle reprise du mouvement marqué par une baisse du nombre de grévistes durant les vacances d’été austral.Aujourd’hui, l’intersyndicale défile entre le Petit-Marché et la Préfecture à Saint-Denis et au niveau de la mairie à Saint-Pierre pour demander le retrait du projet de loi sur la réforme des retraites et l’abandon de la réforme des lycées notamment celle du baccalauréat. On estime 300 personnes présentes dans le chef-lieu, environ 700 dans le cortège de Saint-Pierre qui défilait en écoutant la marche funèbre. Les manifestants sudistes souhaitaient marquer le coup en "enterrant le projet". Ils demandaient par ailleurs aux commerçants de baisser le rideau en soutien au mouvement.Des perturbations sont en cours dans les écoles, les transports ou encore la restauration scolaire comme dans le chef-lieu :L’intersyndicale descend également dans la rue partout en France ce jeudi. A Paris, comme en province, un seul et unique mot d’ordre pour les grévistes : « le retrait d’un projet injuste et dangereux ».Les travaux concernant la réforme des retraites, favorable à système universel par points, ont débuté cette semaine au sein de la commission spéciale de l’Assemblée Nationale. Près de 22 000 amendements ont été déposés, dont 19 000 par les seuls élus de la France Insoumise, pour ralentir l’examen du projet. Les 71 députés de la commission spéciale pourraient ne pas parvenir à achever l’examen des 70 articles du projet de loi avant son arrivée dans l’Hémicycle le 17 février. Une date symbolique qui pourrait également coïncider avec une nouvelle manifestation nationale laisse entendre l'intersyndicale nationale.